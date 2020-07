La fiscal del Equipo Especial del Ministerio Público, Geovana Mori, amplió la investigación preparatoria al exministro humalista Wilfredo Pedraza en el caso Gasoducto por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción de la justicia.

El exministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró a la Fiscalía que el 15 de abril de 2018, un día antes de su presentación como testigo en la investigación del Gasoducto, Pedraza lo llamó por teléfono para que se reunieran en un café, ubicado en el distrito de Lince, y le pidió encubrir a la exprimera dama, Nadine Heredia.

“Pedraza le pidió (a Merino) que diga que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas, a lo que accedió erróneamente (...). Incluso una de las declaraciones que (Jorge Merino) dio ante la Fiscalía en calidad de testigo, el abogado Wilfredo Pedraza participó en una de las diligencias para asegurarse de que no hablara sobre las coordinaciones que realizaba con Nadine Heredia”, se lee en el oficio de la Fiscalía que sustenta la ampliación de la investigación.

Merino ahora es aspirante a colaborador eficaz y el 9 de marzo de este año declaró ante el Ministerio Público que recibió documentos del entonces abogado de Nadine Heredia para instruirlo sobre lo que debía decir en la investigación.

“El doctor Wilfredo Pedraza me hizo entrega de diversos documentos de carácter reservado relacionados con la investigación 12-2017, en la cual fue entonces citado para rendir mi declaración testimonial, y me indicó que esa información era para que yo me informe y que él estaba haciendo seguimiento a las declaraciones que se venían dando. Estos documentos tienen el sello de agua de que son copias para la defensa de la investigada Nadine Heredia”, aseguró el exministro.

La fiscal Mori dispuso recibir las declaraciones del investigado Pedraza el próximo 7 de setiembre a las 9:30 de la mañana en el Segundo Despacho del Equipo Especial. Además, el Ministerio Público recibirá también las declaraciones de Jorge Merino el 14 de setiembre a las 9:30 de la mañana en la misma oficina.

