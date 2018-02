Caso Fasabi: Estas son las conclusiones de la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalízación del Congreso aprobó hoy por unanimidad el informe final sobre el repentino deceso, sucedido en julio de 2015, de Emerson Fasabi Moscobich, ex miembro de seguridad del ex mandatario Ollanta Humala Tasso.

De acuerdo a las conclusiones del reporte de 179 páginas, al que accedió Perú21, Fasabi falleció por envenenamiento. Señala, además, que el móvil de su deceso habría sido el haber participado de la sustracción de las agendas de Nadine Heredia.

Como se sabe, en estos documentos pertenecientes a Heredia se hallaron cifras, montos y actividades que realizó la ex pareja presidencial antes y durante a su gobierno (2011-2016). El Ministerio Público, por ejemplo, los usa como prueba para en el caso Odebrecht, en el que se la indaga por lavado de activos al recibir, presuntamente, dinero de la firma brasileña.

Se revela que otros funcionarios participaron para "encubrir" las pruebas y perturbar las investigaciones fiscales. Lo que también indica es que Humala participó en todo momento, ordenando actividades, del traslado del cuerpo de su ex trabajador.

El informe deberá ser elevado al Pleno del Legislativo para su aprobación. Aquí compartimos parte de las conclusiones:

-La muerte de Emerson Fasabi Moscobich fue de tipo homicida, tratándose de muerte violenta por ingesta de sustancia tóxica. Sucedió entre las 9:00 pm del 21 de julio y las 3:00 am del 22 de julio de 2015.



-Juan José Peñafiel Reyes, ex chofer del entonces presidente Ollanta Humala, fue la persona que encontró el cadáver de Fasabi en su habitación.



-La escena del crimen fue alterada y manipulada, según lo constatado por la perito Carmen Angélica Muñante Palomino.



-Humala habría financiado los gastos del traslado del cadáver de Emerson Fasabi hasta la localidad de Tahuanía, en Ucayali. Los que participaron en esa operación fueron Peñafiel Reyes y Oswaldo Otiniano Villaca, ex choferes de Humala, así como el mayor PNP José Luis Rivera Ortiz.



-Juan José Peñafiel "brindó información falsa" a la Policía cuando manifestó que Carlos Armando Corzo Alva, propietario de la habitación en la que vivía Fasabi, había encontrado primero el cuerpo de este último. Peñafiel, además, le dijo a Corzo Alva que cambie su versión para que, por orden de Ollanta Humala, diga a las autoridades que fue él quien encontró el cadáver de Fasabi.



-Se ha determinado que el suboficial PNP Zenner Manuel Chávez Araujo habría ocultado dos celulares que estaban en la escena del crimen, impidiendo que los fiscales del caso evalúen el material probatorio.



-Se determinó que el entonces ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, habría faltado a sus deberes éticos al haber expresado, ante los medios de comunicación, que no existía ningún vínculo entre Fasabi Moscobich y la familia Humala-Heredia.



-El examen de necropsia practicado al cadáver de Emerson Fasabi se realizó de manera deficiente al no haberse descrito la totalidad de signos que presentaba el cuerpo.