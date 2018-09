El caso Fasabi se pondrá en agenda para el próximo Pleno del Congreso

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el 12 de febrero de este año, por unanimidad, el informe final sobre la muerte de Emerson Fasabi, ex miembro de seguridad de la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Varios meses después, este reporte, que concluye que Fasabi no murió por causa natural sino por envenenamiento, aún no ha sido debatido.

En diálogo con Perú21, el congresista Segundo Tapia, vicepresidente de la Mesa Directiva, informó que este martes, en Consejo Directivo, pedirá que el debate de dicho documento se ponga en la agenda del próximo Pleno.

“ Yo lo voy a proponer, claro que sí, ya es tiempo, porque, como ven, estamos en una línea de acelerar los procesos y por ello la ciudadanía debe tener la seguridad de que este tema se va a agendar”, precisó.

Como se sabe, el informe final que se aprobó en Fiscalización señala que el móvil del deceso del ex trabajador del ex jefe de Estado fue, presuntamente, haber participado en la sustracción de las agendas de la ex primera dama.

Vea también Ollanta Humala tildó de "falso" el informe sobre muerte por envenenamiento de Fasabi

Además, también refiere que existen suficientes indicios de que Humala incurrió en delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia y falsedad genérica.

Al respecto, el congresista Jorge del Castillo, del Apra, dijo a este diario que primero habría que conocer qué tan sólido es este informe para que no haya ninguna sorpresa en el futuro.

“Por supuesto que la muerte de esta persona es sospechosísima, eso no huele bien, pero si se hace una imputación, hay que hacerla con fundamentos. No vaya a ser que luego resulte al revés y termine beneficiando al acusado”, argumentó el aprista.

En virtud de ello, Del Castillo espera que pasen el documento a todos los congresistas con tiempo.

Del mismo modo, el parlamentario Yonhy Lescano, de Acción Popular (AP), indicó a este medio que “estando este informe listo desde febrero, ya debería verse”. “Los reportes no son para guardarlos, sino verlos ya en el Pleno y dar cuenta a la Fiscalía; si no, sería un trabajo inútil”, acotó.