Entre 2012 y 2015 operó al interior de la Policía una organización ilegal dedicada a crear falsos escenarios delictivos para simular exitosas intervenciones policiales y dejar así, en la opinión pública, la percepción de que el gobierno de Ollanta Humala luchaba contra la delincuencia. En 2018, el fiscal de Crimen Organizado Álvaro Rodas ha encontrado las pruebas para determinar que estos operativos psicosociales terminaron en ejecuciones extrajudiciales. El denominado Escuadrón de la Muerte está a punto de ir a prisión de manera preventiva porque sus acciones, durante los meses que ha durado la investigación, han representado una amenaza para los testigos y un peligro para la recolección de pruebas.

¿Por qué realiza un nuevo pedido de prisión preventiva?



Los hechos cometidos por esta presunta organización criminal están divididos en tres investigaciones. Meses antes habíamos hecho un requerimiento de prisión preventiva para el caso de Piura. Esta vez formalizamos investigación preparatoria por siete casos y hemos solicitado la prisión preventiva por 36 meses.

Pero la prisión preventiva es una medida extrema. ¿Por qué solicitarla ahora?



El arraigo que pueda tener el presunto cabecilla de la organización (Raúl Prado Ravines) no es suficiente como para contrarrestar las posibilidades de obstaculización de la pesquisa que realizamos.

Álvaro Rodas, fiscal contra el crimen organizado. (Perú21)

Por obstaculización se entiende que pueden comprar testigos o desaparecer pruebas. ¿Eso está pasando?



No puedo decirlo ahora. Eso se desarrollará en la audiencia, pero sí hay aristas para determinar que hay obstaculización de parte de Raúl Prado y de los otros 57 para los que hemos solicitado prisión.

Así operó la organización investigada por la fiscalía de crimen organizado. Así operó la organización investigada por la fiscalía de crimen organizado.

Recuerdo que hace unos meses usted pidió la colaboración del Ministerio del Interior. ¿En qué quedó ese pedido?



El Ministerio del Interior no ha colaborado con la investigación. Hemos presentado un requerimiento a un juez para que ordene a Interior que entregue documentación que necesitamos.

¿Qué tan importantes son esos documentos?



Son de vital trascendencia porque una de nuestras líneas de investigación es que esta organización se hacía del dinero destinado para realizar labores de inteligencia y lo malversaba. No podemos profundizar porque el Ministerio del Interior no nos entrega la documentación. Y otra línea es que estos policías tenían códigos alfanuméricos, no podemos determinar con exactitud qué persona firmó algunos documentos que investigamos.

La defensa de los policías acusados es que los asesinados eran delincuentes...



El Estado no puede pelear con las mismas armas que pelea la delincuencia. El Estado pelea con la ley. Pero en este caso no sucedía eso. Lo que hacía esta organización con sus víctimas era citarlos en algún lugar con premisas de engaño, emboscarlos y ultimarlos. Eso, por ley, no es permitido para nadie.

Los acusados le dicen que es protector de delincuentes...



He escuchado comentarios de que soy caviar, que soy pro derechos humanos o protector de delincuentes. Yo solo cumplo la ley. Hace 13 años soy fiscal, he trabajado de la mano de la Policía, pero no me pidan que ante una flagrante violación a un derecho humano como es la vida, tenga que callarme. Eso jamás sucederá. Para mí sería muy fácil archivar, pero eso no es acorde con la ley. Los fiscales nos debemos a un principio que es la objetividad y mi investigación se rige por eso.

Es difícil creer que existió un grupo ilegal al interior de la Policía sin un respaldo o protección política. ¿Quién los protegía?



La investigación, primero, ha determinado que un general de la Policía protegía a Raúl Prado y, por añadidura, a los demás miembros. La primera parte de la pesquisa ha determinado la existencia de los asesinatos. El siguiente paso, en la etapa de investigación preparatoria, será determinar si es que hubo esferas políticas o institucionales que protegieron a esta organización.

El general que menciona es Vicente Álvarez, ex jefe de la Dircote?

Sí, esa es la persona a la que me refiero.

Investigaciones periodísticas revelaron que Álvarez tuvo la protección del ex viceministro humalista Iván Vega...



​Prefiero no adelantar juicio; sobre las líneas de investigación no haré mayor comentario.

¿Pero sí llamaría a declarar a este ex viceministro?



Obviamente en algún momento, cuando tengamos base suficiente para imputar algún tipo de responsabilidad.

¿Lo han amenazado?



Prefiero que esas situaciones se conozcan el día de la audiencia.

TENGA EN CUENTA

​

* La Fiscalía identificó que la organización era liderada por cuatro oficiales de la Policía que hacían las veces de protector, planificador, operador y legalizador.

* Existen informes policiales que confirman que el fiscal Rodas venía siendo objeto de reglaje de parte de miembros de la investigada red.

* Raúl Prado se ha defendido y asegura que sus reconocimientos y ascensos fueron fruto de su esfuerzo.