El coordina#dor de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, solicitará al fiscal Hamilton Castro, a cargo de investigar el caso Lava Jato, información sobre las declaraciones que dio el empresario israelí Josef Maiman sobre el caso Ecoteva.

Así lo informó una fuente de Perú21 en la Fiscalía, quien precisó que, cuando se le varía la prisión preventiva por comparecencia restringida al hoy colaborador eficaz Maiman, se llegó a ese acuerdo.

“Una vez que tengamos las pruebas de Maiman (vinculadas a Ecoteva), realizaremos la acusación ante el Poder Judicial”, sostuvo la fuente.

Agregó que, luego de realizar la acusación, que está planeada para fines de año, solicitarán al Poder Judicial que eleven el pedido de arresto provisorio con fines de extradición para Toledo a las autoridades de EE.UU. por Ecoteva.

NO SE DESMORONA

La fuente aclaró que el caso Ecoteva no está en riesgo de desmoronarse.

“Toledo será traído por esta pesquisa, porque en materia procesal no puede haber una doble persecución penal por el mismo hecho. Por eso es que Castro no puede incorporar el caso Ecoteva en su pesquisa (Odebrecht) si no es a partir de una acumulación, porque esos hechos ya son materia de investigación y nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos”, refirió.

Por otro lado, la fuente dijo que la carpeta de Ecoteva aún no ha sido remitida al despacho del fiscal Vela para que emita su acusación por este caso.

La Cuarta Sala Penal de Lima intentó enviar los documentos para tal fin, pero el trámite fue observado por problemas de foliación.