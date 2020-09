La fiscal provincial Sandra Castro fue designada como coordinadora del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En diálogo con Perú21, explicó que su función es solo a nivel de fiscales provinciales, sus decisiones no comprenderá a los fiscales superiores y supremos que tienen sus propias investigaciones.

¿Qué cargo ocupará en adelante en el equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto?

Seré la coordinadora, antes no existía ese puesto pero me lo han designado para tener el control de la información, que no esté poniéndose en riesgo el caso. Se fortalecerá el equipo porque ya pasaron más de dos años y estamos un poco atrasados. Los plazos son importantes para nosotros, no podemos perder más tiempos.

Usted es fiscal provincial. ¿Las coordinaciones no suelen estar a cargo de un fiscal superior?

No, en las Fiscalías corporativas son los fiscales provinciales los coordinadores. No soy coordinadora de todo el equipo especial, solo soy del primer nivel de fiscales.

En los últimos meses usted parecía un poco relegada, se enfocó más en el caso Rich Port II y ya no veía Cuellos Blancos.

No, yo he integrado siempre el equipo especial. Pero me he dedicado a mi función de fiscal recolectora de información, ahora me están dando la coordinación. No se olvide que yo elevé el informe al fiscal supremo Pablo Sánchez mostran la lista de los integrantes de la organización criminal.

Una de las cosas que le encarga la fiscal de la Nación, de acuerdo a la resolución, es que usted reasignará los casos que hasta ahora solo veía Rocío Sánchez.

La doctora Ávalos no solo me está designado a mí como coordinadora, también a todo mi equipo más el tercer equipo de la fiscal Roxana Jáuregui Soto. Lo que se hará es fortalecer al primer nivel.

¿Todos los fiscales será de Crimen Organizado?

Sí. Debemos continuar con el caso y protegerlo. La mafia quiere golpear en todo momento.

Entonces, ¿qué fiscales estarán a su cargo?

El equipo lo integraremos las fiscales Rocío Sánchez, Roxana Jáuregui y yo. Yo como coordinadora repartiré los casos a cada una.

¿Cuántas carpetas de investigación se repartirán?

-Son seis carpetas, la fiscal Sánchez era la única que las tenía y ahora me las tendrá que dar para hacer la reasignación.

La designación de usted sucede después de la aparición del chat entre la fiscal Sánchez y el asesor del líder del Partido Morado, Julio Guzmán. ¿Es casualidad?

Esto (su designación), aparentemente, es la respuesta de la Fiscalía de la Nación. Es lo que está disponiendo la doctora Ávalos.

A usted y a la fiscal Sánchez se las veía juntas en diligencias, pero usted salió a cuestionar las conversaciones que aparecen en el chat y mencionó en Panorama “sí, acá está pidiendo (la fiscal) un favor”.

Yo no he cuestionado en ningún momento, ni he defendido ni he cuestionado. Si hubiera cuestionado mi respuesta hubiera sido otra.

Entonces, ¿qué lectura tiene sobre ese chat que protagoniza su colega?

Yo me abstengo y no voy a opinar sobre el contenido, si está bien o si está mal. Tenemos instancias superiores, Control Interno, Fiscalía de la Nación y son ellos los que deben decidir y disponer sobre lo que está mal o no. No soy la persona indicada para hacer esas observaciones. Yo no he cuestionado, cuando el periodista me presentó el chat yo me quedé sorprendida.

¿Cuánto tiempo tiene la fiscal Rocío Sánchez para enviarle las carpetas?

Tengo que hacer las gestiones para que se proceda a la entrega de los documentos. Ya veremos.

