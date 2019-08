Caso Conirsa: Comisión de Fiscalización cita al hermano del presidente Vizcarra

La Comisión de Fiscalización , que preside el congresista Segundo Tapia (Fuerza Popular), acordó citar a César Vizcarra, hermano del presidente Martín Vizcarra , para que brinde su testimonio en el marco de las investigaciones que sigue el grupo sobre el Caso Conirsa.

"Hace ocho meses o nueve meses se citó al hermano del presidente Vizcarra porque fue el gerente general de la empresa (C y M Vizcarra) y no pudo venir y ahora estamos volviéndolo a citar. Me parece que en una investigación no hay que asustarnos. No necesariamente la investigación es un sanción. (Más aún) por esta lucha que ha emprendido el gobierno contra la corrupción, las cosas tienen que quedar claras", aseveró Janet Sánchez ( Contigo).

Fiscalización acordó que la cita sea para el próximo 6 de setiembre. También ha sido invitado el contralor Nelson Shack.

"(La investigación) no es un tipo de enfrentamiento (con el Ejecutivo) porque el Congreso hace su control político y fiscalizador. Es mejor que las cosas se transparenten y lleguen a la verdad", declaró Sánchez.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización acordó solicitar al Pleno del Congreso que se le otorguen facultades de comisión investigadora para indagar sobre este caso emblemático que involucra al presidente Martín Vizcarra.

La empresa C y M Vizcarra S.A.C., de propiedad de César y el presidente Martín Vizcarra, fue proveedora del consorcio Conirsa en 2006 y 2008 en la construcción de la Interoceánica Sur.

Conirsa era un consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

En distintas ocasiones, el presidente Vizcarra negó que la empresa, que manejó junto a su hermano, haya contratado con Odebrecht. Empero, sí lo hizo con este consorcio que liderado por la constructora brasileña.