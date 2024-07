La abogada penalista Romy Chang habló con ‘La Voz del 21′ y dio sus primeras impresiones tras iniciarse el juicio contra Keiko Fujimori y más de 40 implicados por el Caso Cocteles, donde se les acusa de delitos de lavado de activos y organización criminal.

La especialista cuestionó la acusación del fiscal Domingo Pérez y sostuvo que su principal objetivo se centrará en comprobar la existencia de un dinero obtenido a través de actividades ilegales o ilícitas como narcotráfico, trata de personas, corrupción.









Asimismo, dijo que de comprobarse que el dinero es limpio, fruto de un contrato de trabajo o de ahorros, entonces la acusación del Ministerio Público se desmoronaría y por lo tanto tendría que archivarse el proceso judicial.

“La teoría se circunscribe básicamente a demostrar primero, que el dinero que le entregaron como aporte de campaña a la señora Keiko Fujimori o al partido Fuerza Popular era negro y segundo, que ella al menos podía presumir que así lo era. Si el fiscal no logra demostrar alguno de los dos aspectos entonces no hay caso definitivamente y se tendría que archivar, y si se archiva el lavado de activos tampoco tendría mayor sustento el tema de la organización criminal porque no se realizó ningún delito”, sostuvo Chang.

La letrada también explicó que hasta el momento, los empresarios y las personas que han aportado a la campaña no han revelado que el dinero venga de un acto ilegal, y por el contrario, afirman que entregaron dinero a varios partidos políticos.

“Lo que ellos han dicho es que donaron ese dinero y lo entregaron muchas veces en efectivo o no lo bancarizaron porque no querían que nadie se enterara que ellos estaban donándole al partido Fuerza Popular, porque lo que hacían, entre ellos Odebrecht, era donarle a todos los partidos para asegurar una buena relación con la persona que llegara al poder”, añadió.

“Es cierto es que hay otros delitos por ejemplo el de falsedad de información, falsedad genérica o falsa declaración en un procedimiento administrativo, pero el problema es que esos delitos tienen una pena menor que hace que estos ya prescribieran por el paso del tiempo, pero que para que sea lavado de activos no podemos presuponer que ese dinero era ilícito y dos el hecho de que no se haya bancarizado no hace que automáticamente”, advirtió Romy Chang.





