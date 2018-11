SIGUE EL EN VIVO

ACTUALIZACIÓN 12:00 P.M.

El fiscal José Domingo Pérez informó que el testigo Guzmán Rimarachín Díaz declaró el 9 de noviembre de este año que no realizó ningún aporte para el fujimorismo. Dicha persona dijo que una comitiva de Lima llegó hasta la región Cajamarca. Entre ellos estaba Luis Mejía Lecca, quien indicó que era un asesor del partido Fuerza 2011.

Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI) Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI) Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI)

Rimarachín Díaz informó ante Pérez que Mejía Lecca entregó un folder con la finalidad que simule que hizo algún aporte. “Si dices que no han aportado nada, les va ir mal. Ustedes tienen que decir que han aportado, no les va pasar nada y entrega recibo de aportaciones”, leyó el fiscal.

Pérez señaló que de la misma manera que “en esta audiencia” Mejía Lecca se acercó a Yoshiyama Sasaki, durante la campaña electoral de 2011, este se le acercaba a los presuntos aportantes y conminaba a mentir en sus declaraciones.



ACTUALIZACIÓN 11:28 A.M.

El fiscal José Domingo Pérez señala que Luis Mejía Lecca, tesorero de Fuerza Popular (FP), era operador directo de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Herz de Vega.

Antes de dicha imputación, la defensa de Mejía Lecca solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho que se suspenda la audiencia para que su patrocinado declare voluntariamente a la Fiscalía. El juez se lo negó.

Asimismo, Concepción llamó la atención a Mejía Lecca por acercarse a Jorge Yoshiyama Sasaki.



ACTUALIZACIÓN 11:00 A.M

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, indicó que su patrocinado sí recibió dinero de empresarios que no querían figurar en la lista de aportantes, pero descartó que la procedencia sea de Odebrecht.

También acusó que la razón de estas personas para entregar dichas donaciones es que había un candidato (Ollanta Humala) que amenazaba con traer abajo el modelo económico del país.

ACTUALIZACIÓN 10:40 A.M.

Jorge Yoshiyama Sasaki, luego de recibir la confirmación de Giancarlo Bertini Vivanco como uno de los posibles falsos aportantes, le señaló a su tío que tenía la posibilidad de contar con personas dispuestas a aparecer como supuestos contribuyentes a la campaña de Keiko Fujimori.

Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI) Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI) Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI)

"En ese momento, mi tío Jaime Yoshiymaa me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet en que había una caja fuerte que abrió y sacó varios fajos de dólares por la suma de 100 mil dólares norteamericanos aproximadamente [...] y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011", detalló Yoshiyama Sasaki, quien también recibió un número de cuenta para hacer los depósitos "chicos, menores a 10 mil dólares americanos".

ACTUALIZACIÓN 10:30 A.M.

"Estando en su domicilio (de Jaime Yoshiyama), me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo que no deseaban aparecer públicamente", fue parte del testimonio que leyó José Domingo Pérez.

ACTUALIZACIÓN 10:20 A.M.

El fiscal José Domingo Pérez leyó el testimonio que recibió de parte de Yoshiyama Sasaki, quien se acercó a su despacho este lunes 12 de noviembre para confesar que había recibido el encargo de parte de su tío, Jaime Yoshiyama.

Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI) Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI) Sigue EN VIVO la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles (Anthony Niño de Guzmán/USI)

ACTUALIZACIÓN 10:10 A.M.

El fiscal José Domingo Pérez reveló durante la audiencia que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, confesó ante la fiscalía que recibió el encargo de buscar aportantes falsos con apariencia de solvencia para poder simular contribuciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

NOTA ORIGINAL

El juez Richard Concepción Carhuancho reinició hoy la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra los investigados por el caso cócteles.

La audiencia se lleva a cabo en la sede de la Sala Penal Nacional y cuenta con la presencia del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, así como de los abogados de los investigados.

La semana pasada la audiencia se suspendió luego de que el juez Concepción Carhuancho dictóara 36 meses de prisión preventiva para Vicente Silva Checa, acusado de ser uno de los asesores de Keiko Fujimori.