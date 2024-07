El pasado martes, Mark Vito, el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró a la prensa que habría un supuesto peritaje del Ministerio Público, que señala que —según él— no tendría desbalance patrimonial. Esto, en referencia a que no habría ido a parar a su patrimonio 7 millones de dólares del empresario Juan Rasmuss, tal como señala el fiscal del caso Cocteles, José Domingo Pérez.

“La Fiscalía ha gastado dinero persiguiéndome por las huevas…”, fue el exabrupto lanzado aquella vez por Vito.

En referencia a ese testimonio de Vito, su abogada, Giulliana Loza, recordó hoy en el dominical Punto Final que “la entrega de dinero, de 7 millones de dólares”, de la empresa de Juan Rasmuss, no habría ido a parar al patrimonio de Mark Vito ni de su exesposa y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como es la tesis fiscal de José Domingo Pérez, en el caso Cocteles.

“El Ministerio Público inició esta investigación y dijo que ese dinero fue al patrimonio de Mark y Keiko y los peritajes dijeron que no hay desbalance; ni un sol fue al patrimonio de Mark y Keiko; no estando conforme el fiscal le devolvió el peritaje a los peritos, y estos dijeron que no hubo desbalance”, señaló Loza.

Según el reportaje del periodista Carlos HIdalgo, de Punto Final, el oficio data del 23 de diciembre de 2020, y está firmado por cinco peritos contables, tres de la oficina de peritajes del Ministerio Público y dos de la EFICOOP.

Está enviado al fiscal José Domingo Pérez, indica la nota periodística, quien les consulta si en las operaciones bancarias de los entonces esposos Villanella se registran ingresos de dinero provenientes del grupo Rassmuss, entre otros empresarios. La respuesta es que este tipo de ingresos no figuran en las operaciones de los hoy procesados.

MÁS PRUEBAS

Pero, esa no es la única prueba que tiene Pérez contra Vito.

En el contexto de las entregas de esta última campaña, Mark Vito Villanella es acusado de haber recogido de una de las empresas de Rassmuss 160 mil dólares en total, en dos armadas. Una primera, el 10 de noviembre de 2015; y una segunda, dos días después, el 12 de noviembre.

Una de las pruebas para la Fiscalía es un registro de visitas del 12 de noviembre de 2015 a la empresa Sudamericana de Fibras, propiedad de Rassmuss, donde figura Mark Villanella como ‘Mark Vallanella’ pero el número de su DNI coincide, señala el informe.

“Nosotros hemos sostenido que tendrá que comprobarse en el juicio, habla de supuestas de dos entregas, de un testigo, todo eso lo vamos a ver dentro del proceso”, aseguró Loza.

“En el supuesto negado y fuera de todo ello, lo concreto es que es dinero de fuente lícita; por lo que no se puede hablar de lavado de activos, dinero de los empresarios nacionales que han sido auditados, que forman parte del bagaje probatorio; no solo va a tener que probar que Mark recibió ese dinero, sino que es de fuente ilícita; lo cual hasta el momento ninguna de las dos cosas ha hecho”, sostuvo la abogada de Vito.

La Fiscalía ha recogido además testimonios, como el de Álvaro Baertl Espinoza, quien en noviembre de 2020 declaró ante el Ministerio Público, y negó que Mark Vito Villanella o su empresa hayan participado en la compra de un inmueble que él adquirió en La Encantada de Villa.

Ese testimonio, pondría en duda el trabajo de agente inmobiliario, que según Vito señala que desempeñaba ese oficio para ganarse la vida.

La abogada del ahora influencer negó que ese testimonio sea cierto porque, según ella, todos los clientes de su defendido habrían declarado que él sí les vendió sus inmuebles.

SIGUE EL SHOW

De otro lado, las audiencias del caso Cocteles, en el que se investiga los aportes de campaña del partido Fuerza Popular —en ese entonces, Fuerza 2011— recibidos de empresarios, en la campaña de 2011, y en el que la tesis es que hubo lavado de activos, continuará este martes y miércoles.

Ahí se le verá, seguramente, a Mark Vito, junto a su nueva pareja Sofía Chirinos (21), 26 años menor que él.

