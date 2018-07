ACTUALIZACIÓN 23:00

Dan Flores, editor de Política de Perú21, se comunicó con el juez César Hinostroza, quien negó haber comprado pasajes para salir del país. "Ahorita no, en este momento no (he comprado pasajes)", declaró, tras asegurar que se encontraba en su casa, y que no daría declaraciones.



NOTA ORIGINAL

El Ministerio Público ha solicitado el impedimento de salida del juez supremo César Hinostroza , que estaría involucrado en una red de corrupción tras la publicación de audios que lo relacionan con el tráfico de influencias, junto a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura .

"Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó impedimento de salida del país para el juez supremo César Hinostroza Pariachi en el marco de la investigación que se le sigue en su despacho", suscribió la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

El Poder Judicial anunció la noche del miércoles la 'separación' del juez supremo César Hinostroza de la presidencia de la Segunda Sala Penal Transitoria.

Según fuentes de Perú21 , la decisión se tomó porque Hinostroza habría planeado salir del país aprovechando que el Poder Judicial lo envió de vacaciones forzadas hasta que se decida su situación.