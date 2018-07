El presidente de la República Martín Vizcarra anunció que se realizará una reforma profunda del Poder Judicial y para esto se convocará una comisión integrada por un equipo de reconocidos por su larga trayectoria y sobre todo, ética, a fin de recibir sus recomendaciones.

El proyecto estará listo antes del 28 de julio, fecha en la que el Ejecutivo lo presentará. "Estamos actuando con rapidez y seriedad", dijo el presidente en su mensaje.

"Los grandes hechos conocidos en los últimos días, donde se escucha a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial negociando favores con total descaro es una muestra del problema estructural que embarga a nuestro sistema judicial. Revela el enorme grado de inmoralidad con la que actúan los que imparten justicia", dijo Vizcarra .



El mandatario exigió que estos malos magistrados sean "erradicados", pero incluso así sería "insuficiente para dar solución al problema de fondo", pues asegura que si se mantienen las mismas prácticas el sistema judicial seguirá ennegrecido.

Martín Vizcarra se pronunció tras difusión de audios.

Al ser consultado sobre la mención que le hacen en los audios, Vizcarra negó tajantemente conocer o haberse reunido de forma privada con algunos de los implicados en los audios como el gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo o el juez supremo César Hinostroza.

"No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre con personajes que no conozco y que jamás me he reunido (...) No conozco al juez Hinostroza, nunca me he reunido con él. El señor Camayo no se ha reunido con ninguno del equipo que trabaja en Palacio", dijo.

NOTA ORIGINAL

Palacio de Gobierno ha convocado a un conferencia de prensa en la que el presidente Martín Vizcarra se pronunciará tras la difusión de un nuevo audio que publicó IDL-Reporteros .

El portal de investigación difundió un audio esta mañana el cual involucra al cuestionado juez supremo César Hinostroza y al gerente de IZA Motors, y en el que se hace mención del presidente.

En una primera parte del audio se esucha lo siguiente:

Antonio Camayo: ¿Aló?

César Hinostroza: Aló

Antonio Camayo: Doctor

César Hinostroza: Toñito, ¿cómo estás, hermano? Gusto en saludarte.¿Cómo está la salud?

Antonio Camayo: Saliendo de Palacio de Gobierno

César Hinostroza: Quién como usted, compare. Está bien

Antonio Camayo: Estoy en las altas esferas ahora

César Hinostroza: Ya pe compare, ya te vas olvidar de tu amigo César Hinostroza

Antonio Camayo: Imposible, imposible

César Hinostroza: Somos hermanos

Antonio Camayo: Claro

Minutos más adelante en el audio, se precisa sobre el envío de un mensaje durante una mesa de trabajo para crear "puentes".

César Hinostroza : No te olvides de hacer un envío, de un mensaje, con Martín pues

Antonio Camayo : Sí, sí, yo el miércoles voy a estar con él, ya en su oficina y vamos a tener una mesa de trabajo

César Hinostroza : Ya, y ahí me dices. Ahí consúltale si puede, podemos conversar para que haya un puente ahí pues, ¿no?

Antonio Camayo : Claro, y de ahí no va a ser puente, va a ser puentezaso. (…) Es más, es más… vas a estar, vas a estar quince días con su brazo derecho