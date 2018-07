Julio Gutiérrez Pebe , aún miembro del Consejo Nacional de la Magistratura , en conversación con RPP Noticias , reveló que este martes (antes de 9:00 a.m.) presentará su renuncia del CNM .

El magistrado es uno de los miembros implicados en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, junto con otros integrantes del CNM, entre los que se encuentran el suspendido presidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, los consejeros Iván Noguera y Guido Águila, y el presidente de la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza.

“Quiero pedir perdón por lo que dije, no por lo que he hecho porque no he hecho nada malo. No soy una persona mala, no le he hecho nada malo a nadie [...] Mi pecado es haber dicho algo que no hice" , señaló el todavía magistrado.

A pesar de la difusión de polémicos audios que involucran a Gutiérrez Pebe en estos presuntos actos de corrupción, él ha optado por asegurar que es inocente.

"En 35 años, es la primera vez en mi vida que me encuentro en un problema como este. Jamás le he pedido a alguien que vote por mí. He dicho, pero no he hecho absolutamente nada malo", aseveró el juez.