El Poder Judicial , a través de sus redes sociales, compartió el anuncio oficial del impedimento de salida del país al juez supremo César Hinostroza , quien es acusado de estar involucrado en la absolución a un condenado por violación sexual a una menor de edad.

"Juez instructor de la Corte Suprema Luis Cevallos Vegas ordenó esta madrugada impedimento de salida del país del magistrado César Hinostroza Pariachi", señala el organismo autónomo de la República del Perú.

En conversación con Perú21 , el juez Hinostroza negó haber comprado pasajes para salir del país.

"Ahorita no, en este momento no (he comprado pasajes)", señaló el magistrado, quien también aseguró que se encontraba en su casa y que no daría más declaraciones.