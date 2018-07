Caso CNM: Difunden audios que ponen en apuros a nueva consejera Ruth Monge

Ruth Monge , la consejera accesitaria que reemplazará al renunciante Guido Aguila, también cuenta con comprometedores audios. La noche del lunes, el programa América Noticias difundió la grabación de llamadas que ponen en apuros a la letrada.

En dicho programa se difundieron llamadas entre Monge y el ex alcalde de Chavín de Huantar (Áncash), Manuel Páucar Ramírez, que datan del 2014.

En las conversaciones se discute sobre el proceso de vacancia que enfrentaba Paúcar ante el Jurado Nacional de Elecciones por corrupción. En dicha comunicación, el ex alcalde pide a Monge que lo guíe en este proceso.

Audio 1



Ruth Monge: ¿Aló?



MP: Aló, doctora Ruth, buenas noches. Le habla don Manuel de Chavín.



RM: Don Manuel, ¿qué es de su vida? Se ha perdido.



MP: ¿Qué tal, doctora? ¿Qué fue, doctora? ¿Qué de nuevo, doctora?

De acuerdo a América Noticias , la ayuda se habría dado a través de un vocal del JNE cercano a Monge, a quien Páucar le habría entregado dinero para que actúe a su favor en el proceso.

En el segundo audio se escucha a Paúcar y a su hijo quejándose porque las cosas no salieron según lo planeado y coordinan la devolución del dinero que presuntamente entregaron.

Audio 2



MP: Entonces, yo me quedo. Estamos coordinando. Y a la doctora Monge también le he puesto ahorita en su mensaje: que no sea sinvergüenza el doctor, le he dicho así.



Hijo: Ya igual, yo la voy a ir a visitar.



MP: A usted le hemos dado la plata y usted tiene que devolver, le he dicho así en el mensaje, no contesta pues.

En un tercera entrega se puede oír a Monge aconsejándole a Paúcar que mejor lleve el proceso a Áncash.

Audio 3

​RM: Eso, ya me he comunicado con la gente directamente y dicen que su abogado solicite que lo de acá lo mnade para allá, que es preferible que se vea allá porque acá lo agravan dice. Entonces...

MP: Ya pues

En otra conversación Monge y Paúcar hablan explícitamente de cómo el vocal no actuó a favor del ex alcalde.

Audio 4

Manuel Paúcar: Pensé del doctor que era un hombre, un hombre ético. Un hombre ético, profesional.



Ruth Monge: Bien miedoso.



MP: No, lo he considerado no de miedoso, sino de otra forma.



RM: Miedoso había sido. Manuelito ha visto en vivo y en directo todo



MP: Sí, no de miedoso, sino que se ha pasado de vivo, de sabido. Mire, usted que nos ha hecho que haga el documento eso y el documento que lo ha hecho, su recomendado lo ha hecho mal, completamente mal. Yo hasta lo tomara por delincuente, ah, franco.

En una última entrega Paúcar se contacta con Monge para pedirle que busque al vocal y le diga que devuelva el dinero que le entregó, ya que debe pagar otras deudas.

Audio 5

MP: Doctorita, más bien la estaba llamando por el saldito. Doctorita, en estos días va a venir mi hijo. Nos están cobrando ya. Está pagando su interés.



RM: oh, ya, ya, ya.



MP: Entonces, cuándo será, doctora. Para que venga. Porque yo quería mandarle mañana.



RM: Ya. De verdad te soy honesta. Ya no le busqué, ni fui, pues. Voy a buscarlo.



MP: Claro. No creo que el doctor sea tan conchudo…de no devolver.

Estos audios se grabaron con autorización judicial como parte de una investigación al ex alcalde por el delito de corrupción de funcionarios.

Al respecto, Monge se pronunció y emitió un comunicado indicando que "a la fecha se ha determinado que la conversación que sostuvo con el ex alcalde no está relacionada con ningún acto de corrupción, por ello se archivó el caso".