Tras poner su cargo como miembro del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura a disposición del Congreso de la República, el consejero Baltazar Morales confirmó que sí sostuvo una reunión con el congresista Héctor Becerril.

En declaraciones ante la prensa, el consejero indicó que es cierto lo que se escucha en la conversación difundida por IDL-Reporteros y Cuarto Poder: Héctor Becerril conversó con él en casa de Guido Aguila para pedirle su voto a favor del consejero que tenía el apoyo de Fuerza Popular.

"El congresista (Héctor Becerril) llegó a la casa. No sabía de quién se trataba la persona con quien iba a hablar. Me dijeron que era una persona honorable de la política nacional. Acudí y me di con la sorpresa que era el congresista Becerril. Era la primera vez que conversaba con él", detalló Baltazar Morales.

El consejero dio a conocer que el parlamentario solicitó su voto y le dijo que el candidato de Fuerza Popular para que asuma la presidencia del CNM era Julio Gutiérrez Pebe y él respondió con una negativa. Dicha cita, según confirmó, fue días antes de la elección en la cual se reeligió a Orlando Velásquez.

El consejero aseguró que dicha reunión también fue informada en una reunión plenaria en presencia del resto de miembros del CNM, así como directores de áreas como Selección, Evaluación y Ratificación y Evaluación de procesos disciplinarios. Fue ahí cuando se grabó la conversación difundida por los medios entre Morales y Aguila.

Al ser preguntado sobre la respuesta que dio Héctor Becerril, quien negó haberse reunido con él y con Guido Aguila, Baltazar Morales señaló: "Cada uno con su versión, pero acá el consejero Guido Aguila sí dijo que nos habíamos reunido".

Como se recuerda, Becerril negó participación alguna en cualquier reunión para presionar a consejeros del CNM a favor de alguna candidatura y anunció que se apartaría de las comisiones que están llevando a cabo investigaciones relacionadas a los audios de negociaciones que implican a diversos actores del sector justicia.