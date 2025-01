Caso Antauro Humala: Piden que PJ confirme disolución del partido A.N.T.A.U.R.O.

El fin debe ser proteger la democracia, y no dejar que se aprovechen de sus debilidades para llegar y atornillarse en el poder. Los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina, en comunicación con Perú21, dijeron que confían que, este martes, la Sala Suprema Civil Permanente de la Corte Suprema ratifique la anulación de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., declarado en primera instancia como ilegal.

"Considero que la Sala de la Corte Suprema debe ratificar el fallo de primera instancia que declara la ilegalidad del partido político denominado A.N.T.A.U.R.O. y ordena que sea borrado del registro de organizaciones políticas. La democracia sea defiende. Tenemos a veces una democracia boba —como lo ha dicho Perú21 algunas veces—, que permite que se use los mecanismos de la democracia, para entrar en ella y dinamitarla por dentro", indicó Rospigliosi.

"Solo nos acordamos de defender la democracia —añadió— cuando vemos casos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y sus elecciones fraudulentas. O, en Nicaragua, estos dictadores (como Daniel Ortega), se enquistaron en ella, y no salen hasta exterminarla como un cáncer maligno. Defendamos la democracia y no permitamos que este tipo de despropósitos ingresen en ella. Mussolini en Italia y Hitler en Alemania ingresaron con los mecanismos de la democracia, y se quedaron en ella. La tendencia global es declarar ilegal a los partidos que atentan contra la democracia y los derechos humanos. El caso Batasuna (considerado brazo político de ETA) en España es un ejemplo de ello, y el partido neonazi en Alemania".

Por su parte, Urbina señaló que confía que la citada sala ratifique el fallo vertido en primera instancia. "El partido A.N.T.A.U.R.O. debe ser disuelto —aseguró— porque hace clara alusión a una persona que no solo ha cometido delitos sino que además está impedida de postular a cualquier cargo público. Hay más razones que suficientes para que esto se dé, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo evalúe en su momento, y como lo ha hecho en primera instancia el Poder Judicial".

Para Urbina, el principal argumento que debe emplear la sala en su resolución que confirme el primer fallo es: "La protección del sistema democrático que el Estado peruano reconoce y se desarrolla. El Perú es un Estado democrático que merece no solo partidos que procuren, en todo momento, un desenvolvimiento democrático, sino que además que no puede permitir que personas que claramente no creen en la democracia, y que con sus actos así lo han corroborado, pretendan asumir cargos públicos. La democracia no puede ser tonta. Debe defenderse también. Y desde el fuero judicial se puede perfectamente argumentar".

Sobre una similitud con el fascismo y el chavismo, Urbina señaló: "El partido A.N.T.A.U.R.O. ciertamente es muy cercano a los partidos de corte fascista europeos, estoy pensando en el nacional socialismo o en el de Benito Mussolini, y de una manera más cercana, el partido que encabezó Hugo Chávez, que tiene a Nicolás Maduro en el poder (Partido Socialista Unido de Venezuela) o el de Daniel Ortega (FSLN) en Nicaragua, que pretenden usar el sistema democrático, y que ya lo hicieron antes, acciones contrarias a la democracia, y destruirlo".

MÁS RAZONES PARA DISOLVERLO

La semana pasada, como se recuerda, Perú21 publicó un informe en el que analizó las razones por las que este martes 28 la Sala de la Corte Suprema debe ratificar la sentencia de primera instancia.

Esto, porque Antauro Humala no ha cambiado ni una letra del discurso violentista que ha pregonado desde que salió de la cárcel, en 2021, y pese a que su partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) fue declarado ilegal en primera instancia por, justamente, hacer suya y promover esa actitud antidemocrática.

Este medio ha dado cuenta además que él sigue en campaña, porque confía que la referida sala puedas revertir la disolución de su partido, y porque hay otras agrupaciones políticas, como Juntos Por el Perý y Frepap, que le están abriendo las puertas para alianzas o para que postule como invitado al Congreso.

En las últimas semanas, quien fuera condenado por el asesinato de policías en el ‘Andahuaylazo’ se ha paseado por localidades y distintas plataformas digitales para reafirmar su postura.

Entre las propuestas está “fusilar” a expresidentes implicados en corrupción y a los que sean considerados traidores a la patria, además de excluir y perseguir a personas LGBTI y ciudadanos extranjeros.

Lo que advirtió la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema es que ha quedado acreditado que Humala Tasso no es un simple militante en esa agrupación —ya que no figura como dirigente—, sino que es el líder en la práctica.

Y, en esa línea, realiza “actividades contrarias a los principios democráticos, dirigidas a vulnerar las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón”.

El próximo 28 de enero, la Sala Suprema Civil Permanente evaluará la apelación de A.N.T.A.U.R.O., que pretende participar en las elecciones generales de 2026, y tendrá que analizar si los argumentos del tribunal anterior, que fueron propuestos por el Ministerio Público, están sustentados.

Una de las posibilidades es que la Sala Suprema Civil acoja los criterios del partido político, que alega estar reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

No obstante, para el constitucionalista José Manuel Villalobos es difícil que se revierta el primer fallo.

“Hablamos de una resolución bien fundamentada, los elementos probatorios son contundentes, el partido no puede decir que no tuvo conductas antidemocráticas porque Antauro Humala, en los hechos, es su líder y nunca han deslindado de él”, explicó a Perú21.

