Caso Andrea Vidal: Trabajadores no podrán abandonar sus puestos sin autorización

A través de un comunicado, el Congreso de la República le recordó al personal del Servicio Parlamentario que los servidores de la institución "tienen prohibido salir del centro de tu trabajo sin autorización para atender asuntos particulares una vez registrada su asistencia". Además, precisa que dicha conducta "constituye falta disciplinaria".

La medida se enmarca en el artículo 59º del Reglamento Interno y se deja constancia de ella en el marco de las investigaciones por el asesinato de la extrabajadora Andrea Vidal, caso que ha sido vinculado con la presunta existencia de una red de prostitución en el Poder Legislativo.

Y es que, cabe recordar, una serie de chats pusieron al descubierto que el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Jorge Torres Saravia seguía disponiendo sobre los ingresos y salidas de Vidal al Parlamento a través de pedidos que le hacía a su sucesor en el cargo José Rubio.

-JT: Amigo, buen día.

-JT: Hoy la 'China' no irá. Apóyame con eso por favor. Gracias.

-JR: Ok, no la maltrates mucho.

JT: Ja, ja, ja.

JT: Ya tu 'sa'.

Los registros de los chats que ambos intercambiaron entre marzo y mayo de 2024 fueron dados a conocer por el programa Cuarto Poder semanas atrás y corresponden al celular de Rubio.

Perú21, en tanto, reveló que tanto Vidal como Isabel Cajo, otra trabajadora relacionada con el caso, se beneficiaron con permisos irregulares para viajar al extranjero.

El 27 de agosto de 2024, por ejemplo, sin haber cumplido un año como técnico de la Oficina Legal y Constitucional, Isabel Cajo solicitó adelanto de vacaciones de cuatro días entre el 9 y 12 de septiembre. La autorización, reveló este diario fue firmada por su entonces jefe Jorge Torres, muy cercano a Alianza para el Progreso, partido que lidera César Acuña.

Según el movimiento migratorio de Cajo, sin embargo, esta salió del país el viernes 6 rumbo a Chile, tres días antes de que se le concediera la autorización.

El comunicado del Congreso señala también que "es responsabilidad de cada jefatura supervisar el inicio inmediato de las labores efectivas y la permanencia en el puesto durante la jornada laboral" e indica que, de ser el caso, "debe darse aviso al Grupo Funcional de Registro y Control de Personal cuando exista demora injustificada en la llegada al puesto de trabajo, una vez registrado el ingreso, o uso excesivo del tiempo autorizado para gestiones personales dentro de la jornada".

Asimismo, se señala que el referido Grupo Funcional de Registro y Control de Personal seguirá realizando visitas inopinadas a diferentes oficinas del Servicio Parlamentario para verificar que se cumpla con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.

"Hay mucho fantasma en el Congreso"

Sobre el tema habló el congresista no agrupado Carlos Anderson quien comentó, en declaraciones a Canal N, que en el Parlamento "falta sentido común y sentido de responsabilidad".

"Yo vengo de un par de entrevistas en Miraflores, me acompaña mi jefa de Comunicaciones, ella ha tenido que salir del Congreso en la realización de sus tareas. Ahora, sí se refiere a salir porque se van a hacer compras o cosas por el estilo, entonces ahí sí tenemos un problema. La verdad sea dicha, aquí hay un montón de gente que no tiene ningún tipo de control. Yo a cada rato reto que aparezcan los 4,500 trabajadores que supuestamente hay en el Congreso, que aparezcan ahí en la Plaza Bolívar, podemos tomarles lista, vamos a ver que no existen; hay mucho fantasma aquí, controlar fantasmas es un poco más difícil. Sí hay necesidad de poner mecanismos de control, pero estos no pueden ser ciegos, no pueden ignorar que sí hay tareas que requieren (salir)", manifestó.

