Caso Andrea Vidal: Salhuana no responde si se correrá o no de Fiscalización

Fue evasivo. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no respondió claramente si es que asistirá o no a la Comisión de Fiscalización cuando sea invitado a declarar por el caso Andrea Vidal.

"Toda la información que necesita la Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público se está brindando con absoluta amplitud. Estamos a días de la inspección ocular, se le ha brindado todas las facilidades (a las autoridades), que como siempre he reiterado, el primer interesado en que esto se aclare somos nosotros. Y si asistiremos o no, aún no tenemos una invitación", dijo el titular del Congreso a Perù21.

Al ser consultado sobre si es que le pidió a su asesor Julio Talledo, que ordene a la jefa de Comunicación, Alejandra Aramayo, sacar un tuit en el que tergiversó información sobre el caso Andrea Vidal, dijo: "Como ya he señalado, son temas anecdótico. No está referido directamente al tema que usted señala. Lo concreto es que el Congreso hizo, en su momento...Yo ya dije que es un tema anecdótico".

