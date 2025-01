Caso Andrea Vidal: HyD presentaría el miércoles moción de censura para remover a Salhuana

Comienza la recolección de 33 firmas. El vocero de la bancada de Honor y Democracia (HyD), Jorge Montoya, dijo a Perú21 que calcula que el miércoles 9 podría presentar la moción de censura contra el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, por dos causales: el caso Andrea Vidal y su viaje a China.

Montoya señaló que será una moción de censura multipartidaria, y que el texto que iba a presentar Renovación Popular, tal como lo anunció a este diario el legislador Esdras Medina, se pueda acumular o adherir a la de su grupo político.

El congresista de HyD indicó que ni bien entregue la moción de censura, la Comisión Permanente tendrá que convocar a una sesión extraordinaria para que se decida convocar a un Pleno extraordinario, y no esperar hasta marzo para que haya una nueva sesión.

Esto, porque Montoya consideró que no cree que haya tiempo para que la referida moción pueda presentarse mañana, que es la única fecha que sesionará la Comisión Permanente en este mes.

Entonces, al ser entregada después de este martes, tendrá que haber una sesión extraordinaria.

SALHUANA A FISCALIZACIÓN

De otro lado, el viaje a China del titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, no evitará que sea citado para rendir su manifestación por este caso en la Comisión de Fiscalización que investiga este caso.

Según el titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, Salhuana y su antecesor en ese cargo, Alejandro Soto, serán convocados a brindar su testimonio entre el 15 y 16 de este mes.

Alejandro Soto, por su parte, ha confirmado a Perú21 que sí acudirá a declarar, aunque adelantó que no aceptará ninguna responsabilidad.

En nuestro informe de hoy, damos cuenta que después de casi dos semanas de haber rendido su manifestación, la jefa de Recursos Humanos del Congreso y militante de Alianza para el Progreso (APP), Haidy Figueroa, ha sido citada para declarar, por segunda vez, este miércoles 8, en Fiscalización.

HABLA SOTO

De otro lado, Perú21 publicó hoy que el extitular del Congreso, Alejandro Soto, hizo un adelanto de lo que dirá en la Comisión de Fiscalización cuando asista la próxima semana.

Soto indicó a Perú21 que no ordenó contratar a Jorge Torres Saravia en el cargo de jefe de la Oficialía Mayor, en septiembre de 2023.

Esto, pese a que JTS obtuvo ese cargo dos meses después de que Soto asumiera la presidencia del Legislativo.

"Yo no he contratado al señor Jorge Torres Saravia. Conforme aparece en la resolución de su designación del área Legal y Constitucional, quien lo ha contratado es el oficial mayor (Giovanni Forno). Por lo tanto, no tengo ninguna vinculación con ese tema", indicó Soto a este medio.

"Al señor Jorge Torres Saravia -añadió Soto- yo lo he conocido en el Congreso. Recuérdese que soy representante del Cusco, y el señor Torres proviene del norte del país. De tal suerte, que con él no he tenido ninguna amistad ni enemistad. Con relación a Andrea Vidal, nunca la he conocido. No sabía de su existencia hasta que tuve conocimiento de estos reportajes que reitero, una vez más, (esto) ha ocurrido seis meses después de haber concluido mi gestión exitosa", indicó.

La nueva convocatoria de Figueroa —la primera fue el 26 de diciembre— se realiza para esclarecer las contradicciones sobre cómo fue contratado el principal involucrado en este caso, el exjefe de la Oficina Legal del Parlamento Jorge Luis Torres Saravia.

EL OFICIAL MAYOR

El oficial mayor del Legislativo, Giovanni Forno, cuando dio su testimonio en la citada comisión, en la misma fecha en que lo hizo Figueroa, dijo que no recordaba quién le recomendó y entregó el curriculum vitae de Torres Saravia para su contratación en ese cargo en septiembre de 2023.

Pero, después señaló que la segunda vez que Torres fue contratado, en 2024, lo hizo por pedido del director general de Administración, Carlos País, quien es muy cercano a APP.

Por ese motivo, País también ha sido llamado a declarar para ese día, ha indicado a Perú21 el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.

Andrea Vidal fue cruelmente asesinada por sicarios con más de 40 balazos sobre su cuerpo. Una de las hipótesis de la investigación es la existencia de una presunta red de prostitución en el interior del Congreso y la participación en la misma que habría tenido el exjefe de la Oficina de la Asesoría Legal del ente legislativo Jorge Torres Saravia.

No se descarta que pueda haber un blindaje de APP en este caso debido a que Torres Saravia es cercano al partido de César Acuña.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO