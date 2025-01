Caso Andrea Vidal: Comisión de Fiscalización reprograma para la próxima semana citaciones de involucrados

Cambio de planes. Las citaciones por el caso Andrea Vidal, en la Comisión de Fiscalización, del expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y de la examiga de Andrea Vidal y actual trabajadora del Parlamento, Isabel Cajo, serán la próxima semana.

Hasta el momento la única citación confirmada es la de Rosita Viky Navarro, la mujer que denunció por violación al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia.

Ella misma ha pedido declarar el viernes 24, tal como lo ha informado Perú21.

Sobre las invitaciones de Soto y Cajo, la comisión tenía previsto, en un primer momento, convocarlos a declarar esta semana. Pero, hubo cambio de planes.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dijo a este medio que Soto podría ser invitado a declarar el miércoles 15 o jueves 16, pero esto no se concretó, y su citación será la siguiente semana.

De la misma forma, este medio informó que el congresista de la referida comisión, Carlos Zeballos, señaló que Isabel Cajo iba a ser invitada a declarar esta semana, pero al reprogramarse las sesiones, su invitación será la semana entrante.

Soto y Cajo podrían ser citados a declarar el jueves 23 o jueves 24, y no se descarta que podrían coincidir el mismo día.

CAJO RESPONDERÁ SI SOTO LO AYUDÓ

Perú21 ha informado que Cajo, la amiga de la asesinada exabogada de la Oficina de Asesoría Legal del Congreso, y actual trabajadora de esa entidad, responderá si es que fue recomendada por el expresidente del Congreso Alejandro Soto, para que ella firme la adenda especial de su contrato en abril del año pasado, documento que fue revelado por la parlamentaria Norma Yarrow.

Esto porque en el texto de la adenda —publicada por Perú21— se indica que el entonces presidente del Congreso, que era Soto, “autorizó” el proveído de la adenda del contrato de Isabel Cajo, quien paralelamente tenía una cuenta de OnlyFans.

Responderá, además, sobre el supuesto robo de su celular que, según ella, se produjo en Magdalena el 27 de diciembre, hecho que fue negado rotundamente por el municipio de ese distrito.

Cajo también contestará si es que contó con la autorización de la Dirección de Recursos Humanos u otro despacho en los dos viajes que realizó el año pasado, en septiembre a Chile y en noviembre a España.

SOTO: "NO HE SIDO NOTIFICADO"

"Aún no recibí la notificación (de la Comisión de Fiscalización), como te dije estoy fuera (de Lima); de acuerdo a lo que diga la comisión iré o responderé por escrito (que sea citado como invitado y no investigado), pues Fiscalización no tiene facultades ni competencia para investigar congresistas; esta facultad solo la tiene la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", dijo hoy a Perú21 Alejandro Soto.

Soto ha asegurado a Perú21 que no conoce a Cajo y ha precisado que su firma no aparece en la adenda.

Sobre la adenda del contrato revelado por la congresista Norma Yarrow —publicado por Perú21— en el que indica que el entonces presidente del Congreso, que en ese momento era Soto, "autorizó" el proveído de la adenda del contrato de Isabel Cajo —quien también fue modelo de OnlyFans—, contestó que en ese documento "no existe" su firma.

"Lo que muestras, es una adenda, no el contrato original para saber quién la hizo ingresar, porque una adenda es una ampliación de plazo; además en dicho documento no existe ni mi firma ni mi rúbrica", contestó en su oportunidad.

Al ser consultado sobre lo difundido en medios de comunicación de que habría sostenido una reunión con Isabel Cajo antes de la firma de su contrato, rechazó esa versión.

"Con relación a la señora o señorita Cajo no la he recibido en despacho, es falso haberme reunido por 50 minutos (con ella); por tal razón, estoy iniciando acciones penales para que prueben estas temerarias afirmaciones", indicó.

