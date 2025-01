Caso Andrea Vidal: Personajes ligados a APP firmaron contratos de difunta abogada, Isabel Cajo y Alexandra Gil

Los documentos son claros y legibles. Los nombres y las firmas de los exjefes de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, militante de Alianza Para el Progreso (APP), y Carlos Pais, vinculado empresarialmente a Richard Acuña, aparecen en los primeros contratos de la difunta abogada Andrea Vidal y de sus amigas Isabel Cajo y Alexandra Gil, cuando ingresaron a trabajar al Palacio Legislativo entre 2023 y 2024.

El contrato primigenio de la difunta abogada Andrea Vidal —acribillada de siete balazos en diciembre último— lo firmó el 6 de octubre de 2023, con un sueldo de S/8,212, y fue la primera de las tres amigas que ingresó a laborar al Parlamento.

El documento de Vidal lleva la rúbrica del entonces jefe de Recursos Humanos, Carlos Pais, antes de que pasara a ocupar el cargo de jefe de la Dirección General de Administración (DGA) del Legislativo.

En el texto del citado expediente, se indica que la designación de la abogada fue para que brinde sus servicios como abogada en el Área de Defensa de las Leyes, y se realizó de acuerdo a una resolución de la Oficialía Mayor signada con el N° 005-2023-2024-OM-CR, con fecha 7 de agosto de 2023.

Vidal obtuvo su segundo contrato el 29 de diciembre de 2023, en el que también aparece la rúbrica de Pais como jefe de RR.HH., y mantiene su sueldo de S/8,212.

Ahí deja el área en que se desempeñaba y pasa a laborar en la Oficina Legal y Constitucional, a cargo de Jorge Torres Saravia.

El 27 de marzo de 2024 Vidal consigue la primera adenda de ese segundo contrato, y lleva la rúbrica de la entonces jefa de RR.HH. Ibeth Angulo Zavaleta.

Tres meses después, el 27 de junio de 2024, alcanza el cuarto y último contrato, en el que aparece la rúbrica de la nueva jefa de RR.HH., Haidy Figueroa, quien es militante de APP.

CONTRATOS DE GIL Y CAJO

La bachiller en Derecho, Alexandra Gil, estampa su firma en su primer y único contrato en el Legislativo el 5 de abril de 2024, con un sueldo de S/4,485, para que trabaje en el Área de Defensa de las Leyes.

La entonces titular de RR.HH., Haidy Figueroa, avala con su rúbrica ese contrato.

La designación de Gil se realizó, tal como indica el documento, a través de la resolución signada con el N°98-2023-2024-OM-CR, de fecha 1 de abril de 2024.

Estos son los primeros contratos de Andrea Vidal, Isabel Cajo y Alexandra Gil.

La contratación de Isabel Cajo también se dio en el 2024.

El 5 de abril de ese año, la joven bachiller de Administración de Negocios Internacional de un instituto local firma su primer contrato.

El acuerdo fue para que desempeñe funciones de técnico en el Área de Administración de Bienes con un sueldo de S/4,485. El documento tiene la firma de la entonces jefa de Recursos Humanos, Haidy Figueroa, militante de APP.

El 28 de junio de ese año, Cajo firma la adenda de su contrato para la extensión de tres meses.

Si bien la adenda también fue firmada por Figueroa, en el documento está escrito que esta se realiza con un proveído de la Presidencia del Congreso, que en esa fecha estaba a cargo Alejandro Soto.

Perú21 ha informado que Soto ha dicho a este medio que él no autorizó la adenda de ese contrato y que no se reunió con Cajo antes de la firma del mismo, y que no la conoce.

El pasado 19 de este mes, esto fue lo que respondió Soto a Perú21 sobre una firma que aparece en el proveído de la adenda de Cajo que tiene ekl sello de Presidencia y aparece una firma, que podría ser la suya. "El sello dice 'Presidencia', que es una grande (oficina) con asesores y tres secretarias. No dice 'Presidente'; por otra parte, en dicho documento no aparece ni mi firma ni mi rúbrica".

LOS CURRÍCULUM VITAE DE CAJO Y GIL

Perú21 también ha tenido acceso a los currículums vitae (CV) de Isabel Cajo y Alexandra Gil.

Según el CV de Cajo, se confirma que ella solo tiene el grado de bachiller de Administración de Negocios Internacionales del instituto Adex.

Esta información fue corroborada por este medio en la página web del Ministerio de Educación (Minedu).

(Nota en desarrollo)

