Caso Andrea Vidal: Alejandro Soto irá a la Comisión de Fiscalización para responder por adenda de Isabel Cajo

Aseguró que no la conoce y precisó que su firma no aparece en el documento. El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, dijo a Perú21 que asistirá de forma presencial, esta semana, a la Comisión de Fiscalización, en caso sea citado, para responder por el caso Andrea Vidal y la adenda del contrato de Isabel Cajo, quien fue amiga de la asesinada extrabajadora del Parlamento y actualmente labora en el Parlamento.

Sin embargo, Soto precisó que solo irá a Fiscalización a rendir su declaración por el caso Andrea Vidal —en el que una de las hipótesis es la existencia de una red de prostitución al interior del Legislativo, en el que también está involucrado el exjefe de Asesoría Legal, Jorge Torres Saravia— si es convocado en calidad de "invitado", pero "no como investigado".

Es decir, Soto pone sus condiciones para declarar en la Comisión de Fiscalización.

"Yo dije (a Perú21, que sí iré a la Comisión de Fiscalización) si voy como invitado, pero si me citan como 'investigado' no solo no iré sino que formularé una denuncia penal ante la Fiscal de la Nación (...)", señaló Soto a este diario vía WhatsApp.

Esta es la adenda del contrato de Isabel Cajo. Soto responderá porqué dice ahí que se autoriza el proveído del contrato para la firma de la adenda.

Después, confirmó que hasta la mañana de este domingo no ha recibido ninguna citación, para declarar el miércoles 15 o jueves 16, de la comisión presidida por Juan Burgos.

"A la fecha, no he recibido ninguna citación; tampoco me podrían citar (como investigado), pues por acuerdo de Consejo Directivo del año 2008, los congresistas solo podemos ser investigados en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", se defendió.

Sobre el contrato revelado por la congresista Norma Yarrow —publicado por Perú21— en el que indica que el entonces presidente del Congreso, que en ese momento era Soto, "autorizó" el proveído de la adenda del contrato de Isabel Cajo —quien también fue modelo de OnlyFans—, contestó que en ese documento "no existe" su firma.

"Lo que muestras, es una adenda, no el contrato original para saber quién la hizo ingresar, porque una adenda es una ampliación de plazo; además en dicho documento no existe ni mi firma ni mi rúbrica", contestó.

Al ser consultado sobre lo difundido en medios de comunicación de que habría sostenido una reunión con Isabel Cajo antes de la firma de su contrato, rechazó esa versión.

"Con relación a la señora o señorita Cajo no la he recibido en despacho, es falso haberme reunido por 50 minutos (con ella); por tal razón, estoy iniciando acciones penales para que prueben estas temerarias afirmaciones", indicó.

PODRÍAN ESTAR CARA A CARA

En caso el extitular del Legislativo puede estar sentado en la misma sala con Isabel Cajo, debido a que en algunas sesiones está ocurriendo esa práctica de que declaren más de un invitado al mismo tiempo, Soto señaló que no tendría problemas de hacerlo.

"No tengo miedo ni problema en sentarme con todos los involucrados pero ante autoridad competente", concluyó.

SEMANA CLAVE

El pasado viernes, Perú21 informó que Soto y Cajo podráin ser convocados a dar su testimonio el mismo día. Esto, debido a que la rabajadora del despacho del congresista Edwin Martínez, Isabel Cajo, y el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, serán citados a declarar a la Comisión de Fiscalización, la próxima semana, como parte de las investigaciones del caso Andrea Vidal.

“Se va a citar la próxima semana a todos los involucrados que no han venido, como es el caso de la señorita Isabel Cajo, otras dos señoritas adicionales (una de ellas podría ser Alexandra Gil), y el presidente (Eduardo Salhuana) y el expresidente del Congreso (Alejandro Soto)”, dijo a Perú21, el último jueves, el congresista Carlos Zeballos, integrante de la Comisión de Fiscalización.

La fecha de la citación de Cajo y de las otras dos extrabajadoras del Congreso podría ser el miércoles 15 o jueves 16 de la siguiente semana, porque son las fechas previstas de las sesiones de la citada comisión.

Soto podría ser llamado a declarar, de igual forma, uno de esos dos días, y queda abierta la posibilidad de que ambos puedan coincidir en una misma fecha. Esto, porque el titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha señalado a este diario que Soto sería convocado a declarar el miércoles 15 o jueves 16, y posteriormente invitaría a Salhuana.

Al cierre de esta edición, el congresista Edwin Martínez confirmó que Cajo sigue trabajando en su despacho por “unos 15 días más”.

De otro lado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dijo a este medio que no renunciará, pese a que han presentado una moción en su contra.

