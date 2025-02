¿Caso Andrea Vidal fisura APP?: "Si me citan a Fiscalización, iría"

¿Tormenta interna en bancada acuñista? En diálogo exclusivo con Perú21, el vocero alterno de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), Jorge Marticorena, fijó posición sobre la inasistencia de Alejandro Soto y la posible citación de Eduardo Salhuana. Mientras el caso Andrea Vidal sacude a su grupo político, el parlamentario marca su propia ruta.

"Si a mí me denuncian por algo, yo pediría que me inviten para yo decir mi verdad. Eso haría yo. Debió haber ido y enfrentar... Si yo estoy convencido que no es cierto, no tengo ningún reparo en ir", afirmó Marticorena al referirse a la ausencia de Alejandro Soto —integrante de APP— en la comisión que debía interrogarlo por su presunta vinculación con la contratación de Isabel Cajo, amiga de la asesinada Andrea Vidal.

Sobre Eduardo Salhuana, actual presidente del Congreso y también miembro de su agrupación, fue categórico: "Claro".

No obstante, advirtió que el grupo de trabajo, del cual es parte, está politizado y carece de objetividad.

Sin embargo, el portavoz alterno de APP señaló que pese a eso, si él estuviera en los zapatos de ambos colegas suyos, iría sin titubeos a esa comisión a defender su verdad y honor.

¿Se trata de una ruptura en APP? ¿Marticorena marca su propio camino?

(Nota en desarrollo)