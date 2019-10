Hemos recibido una carta de la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, en relación al reportaje de Perú21 sobre Gonzalo Ortiz de Zevallos, aspirante a miembro del Tribunal Constitucional (TC).

Al respecto, glosamos la comunicación en la que la letrada rechaza cualquier vínculo entre Fujimori y Ortiz de Zevallos.

“Rechazo enfáticamente la información publicada en la que se pretende atribuir y relacionar a mi patrocinada, señora Keiko Fujimori Higuchi, con un hecho ajeno a su persona, pretendiéndosele vincular tendenciosamente con el señor Gonzalo Ortiz de Zevallos, a quien no conoce ni tiene ningún tipo de relación, y la presunta compra de medios de prensa. Lo cual es totalmente falso y ajeno al conocimiento de mi patrocinada”, señala Loza en la misiva.

Además, la abogada Loza sostiene que Fujimori tampoco tiene una relación con Giuliani.

“En el íntegro de la nota solo se hace referencia a una presunta relación entre las dos referidas personas (Giuliani y Ortiz de Zevallos); sin embargo, se utiliza en los diversos espacios la imagen de la señora Keiko Fujimori, dando a entender que ella estuviera relacionada con ellos, cuando lo cierto es que no tiene ninguna vinculación con ellos ni con los hechos que señalan”, anota.

“Asimismo, en las redes sociales del diario bajo su dirección, específicamente el Twitter, se viene publicitando la nota con una imagen de la señora Fujimori y un título dentro de la foto que señala ‘Conflicto de intereses en el TC’, siendo que de manera irresponsable y antojadiza se pretende entender que la señora Fujimori tendría alguna especie de relación con el señor Ortiz de Zevallos, por el presunto vínculo que existiría entre este y el señor Rudolph Giuliani, relación de la cual mi patrocinada no tiene conocimiento. Además de pretender inducir la existencia de un conflicto de intereses de mi patrocinada con el Tribunal Constitucional, hecho absolutamente falso”, agrega.

Respuesta: Las fotografías publicadas en la edición del jueves 10 retratan la visita que Rudolph Giuliani hizo al Perú convocado por la señora Keiko Fujimori para su campaña de 2011. Es decir, registraron un hecho real y una relación comprobada. En nuestra nota de esa fecha, los hechos y circunstancias de los que nos ocupamos no fueron atribuidos a la señora Fujimori. La lectura que hace la doctora Giulliana Loza de las piezas gráficas del reportaje al que hace mención es subjetiva. Si la doctora Loza dice que la señora Fujimori no conoce al señor Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, no tenemos por qué dudarlo. Sin embargo, el abogado Ortiz de Zevallos fue nombrado a trompicones para que sea integrante del Tribunal Constitucional, con el claro voto y abierto respaldo de Fuerza Popular, hecho de dominio público.