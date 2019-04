Carta confirma que ex presidente Alan García planeó su muerte

“La razón de mi acto”, así se titula la carta que escribió el ex presidente Alan García antes de ejecutar la fatal decisión de quitarse la vida. Ello confirmaría que el ex gobernante tenía planeada su muerte antes de verse enmarrocado y detenido por presuntos actos de corrupción vinculados a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Según conoció este diario, la misiva, en la que estampó su firma y huella digital, la entregó a su secretario personal, Ricardo Pinedo, un día antes del trágico suceso. También le habría dado otros documentos con indicaciones y encargos para su familia. Inclusive, según nuestras fuentes, fue recién en las exequias cuando Pinedo le comentó a los legisladores Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén de la existencia de esta carta.

La misiva fue entregada a los hijos del ex mandatario, quienes, previo acuerdo, designaron a Luciana García Nores para que la leyera durante la ceremonia en el Aula Magna.

En su texto, el ex mandatario recuerda que gobernó el país en dos oportunidades (1985-1990 y 2006-2011) y sostuvo que sus adversarios optaron por la estrategia de criminalizarlo durante más de 30 años.

“Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones”, escribió.

“No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y peruano. Por eso repetí: ‘otros se venden, yo no’”, reiteró.

“Les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí con la misión que me impuse”, señaló.

LA DESPEDIDA

Los restos del ex presidente fueron cremados en el cementerio Mapfre de Huachipa. Antes de llegar a ese lugar, se le rindió un homenaje en la Casa del Pueblo, sede del Partido Aprista.

Allí se reunieron sus familiares, amigos cercanos y miles de simpatizantes, quienes con aplausos y arengas exaltaban la figura de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre y de su desaparecido líder.

Los principales dirigentes partidarios dieron breves discursos en que criticaban una supuesta persecución que terminó con la vida del ex gobernante.

Posteriormente, el féretro con los restos del ex presidente aprista fue trasladado en una carroza fúnebre hasta la plaza Dos de Mayo, y luego fue cargado en hombros hasta la plaza San Martín. Una banda musical abría paso al cortejo fúnebre en el que los acompañantes que llegaron desde varios puntos del país portaban banderas bicolores, banderas apristas y afiches con la imagen de Alan García.

A su salida del Centro de Lima, el féretro fue escoltado por varios efectivos de la Policía motorizada, seguidos por varios vehículos con los familiares y amigos más cercanos de García, entre los que figuraban el ex canciller José Antonio García Belaunde, la lideresa del PPC Lourdes Flores Nano, el ex congresista Xavier Barrón, y el director del BCRP, Rafael Rey.

Alrededor de la 1 p.m., el cortejo fúnebre llegó al camposanto Mapfre de Huachipa, donde el cuerpo de García fue cremado en acto privado.

Al cementerio arribaron cientos de apristas para dar el último adiós a su líder. Conforme pasaba la tarde, varios se fueron retirando.

Al finalizar la cremación, un conmovido Federico Dantón se acercó a los pocos copartidarios que se quedaron esperando al final del funeral y a ellos les mostró la urna con las cenizas de su padre.

PIDEN CORDURA

El cardenal y arzobispo metropolitano de Huancayo, monseñor Pedro Barreto, expresó su consternación y dijo que pide a Dios tenga misericordia por Alan García. También señaló que es necesario que reine cordura en el país y que no se trate al desaparido presidente como víctima ni como valiente. “He escuchado en algunos que Alan García fue un cobarde al suicidarse, otros dicen que fue valiente. Eso no lo podemos aceptar. Tampoco podemos decir que es víctima del sistema de justicia. Eso es victimizar a Alan García”, sostuvo.

DATOS:

-Por unos momentos, el ataúd del ex mandatario fue cargado por sus hijos Alan Raúl y Federico Dantón.

-Alan García intentó en 2016 ser jefe de Estado por tercera vez y así superar al ex presidente Fernando Belaunde Terry (1963-1968 y 1980-1985), pero no lo logró.