La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) emitó un comunicado luego de que trascendidos de que en Junta de portavoces fue propuesta para presidir la Mesa Directiva del Congreso y, por sucesión, asumir la presidencia de la República. En un comunicado, Lizárraga descartó que haya pedido el cargo e indicó que buscará la presidencia a través del voto.

“Yo no he pedido ningún cargo. No es mi estilo. Yo seguiré en mi camino de buscar la legitimidad, a través del voto de los militantes de mi partido primero, y de nuestro país, después”, escribió.

En tanto, Lizárraga criticó que en las últimas horas se haya dicho que busca el cargo de la mesa directiva y señaló que "se está jugando con el honor de las personas para saciar apetitos personales.

“No terminamos de secar nuestras lágrimas por los tres jóvenes que han muerto para devolvernos la democracia y parece que no hemos aprendido nada. Se ultraja y se juega con el honor de las personas para saciar apetitos personales y de grupo”, acotó.

Además, justificó su voto en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. “Nunca fui una de sus corifeos, pues, no estoy de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, que se pasen por alto los indicios que existen en su contra o que existan corruptos buenos y corruptos malos. Voté en contra de la vacancia para evitar la crisis de inestabilidad que atravesamos ahora”, acotó.

“Que los apetitos de poder no nublen la razón, que no vuelvan a hacer perder el sentido de realidad, recordemos que han muerto jóvenes que salieron a luchar, no por Vizcarra, sino por defender sus derechos, por la democracia. Busquemos un consenso transparente en el Congreso”, expresó.

