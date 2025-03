Carmen McEvoy: "La corrupción es un mecanismo de ascenso social”

La prestigiosa historiadora ha publicado "En el umbral de lo desconocido. Reflexiones sobre el pasado y presente del Perú (1821-2024)" (Planeta, 2024), su último libro. Cumple 30 años en The University of the South-Sewanee, donde creó la sección de América Latina. Está de sabático, escribiendo un nuevo libro. Y vive entre los árboles de Tennessee y La Punta, disfrutando a sus dos nietas ya adolescentes.

Cita a un historiador italiano: “Toda historia es historia del presente”.

Sí, lo dice Benedeto Croce y creo que en el caso de la nuestra, es como una superposición de tiempos. No solamente es un diálogo con el pasado, sino que parece un regreso al pasado. Hay un círculo eterno, un mito del eterno retorno.

Viendo la entrevista a PPK, recordó a Leguía.

No es específicamente Leguía, pero sí es el destino de los presidentes en Perú. Es trágico y con momentos de gloria. Leguía celebra el Centenario apoteósicamente y ahí nomás se viene el Crack del 29 y cae estrepitosamente. En el siglo XIX, salvo Ramón Castilla, todos terminan mal. Manuel Pardo asesinado. Es un tema estructural. La coyuntura nos gana y a veces se vuelve ya delirante. Es insólito lo que nos pasa, eso nos entretiene.

¿Los males históricos?

Hay dos problemas que no se resuelven desde la época de la Independencia: la institucionalidad y la sociabilidad. La institucionalidad es la base de la República, es lo constitucional, ser constituidos, respetar la ley y la justicia. La sociabilidad es cómo nos relacionamos entre peruanos. Lo que ha primado es la cultura de la guerra impuesta por los caudillos. La relación entre nosotros es muy destructiva. Lo que tú quieres es destruir al rival. Y lo ves en todo nivel, desde el económico y el político hasta el académico. No es el trabajo en equipo, sino la destrucción de la competencia.

Y se le suman los nuevos males. La polarización azuzada por las redes sociales.

En la Independencia, San Martín acorrala a Lima, la cerca. ¿Y qué tipo de guerra se pelea? La comunicacional, los rumores. Nosotros inventamos las fake news antes de que existieran. Decían que regresan los españoles, que estábamos rodeados por montoneros. Y la gente entra en pánico, corriendo. Y no venía nadie. Vivíamos en paroxismo. Eso ocurrió desde 1820 hasta la proclamación. San Martín no quería una guerra sangrienta. El Congreso prefería que se negocie. Entonces, ante la negativa, empezaron los rumores. Es lo que se llama “la niebla de la guerra”. Creo que tenemos todavía ese modelo que ahora se ha multiplicado con las redes, los fake news y la polarización, que también ha sido parte de nuestro ADN.

Polarización a todo nivel.

Es que toda nuestra construcción política la llevan a cabo los caudillos. El Perú se territorializa. Los odios empiezan a acumularse cuando estás del lado del caudillo equivocado y has sido provincia, pero te vuelven distrito. Un remanente de odios y rencillas que probablemente vienen también de tiempos prerrepublicanos. Una geografía tan complicada y una territorialización en la guerra crea heridas.

Imagen El último libro de la historiadora analiza el contetxo peruano reciente desde la mirada histórica de la relectura a los padres fundadores.

¿El Estado como botín?

La raíz de los problemas también está en la competencia por el puesto público. Hay pocos puestos que se reparten y en cada administración se vuelven a repartir las cartas. En el siglo XIX le llamaban ‘los alzados’ y ‘los caídos’. Y es desde el principio. Después de Ayacucho, hay que ubicar a todos esos veteranos para premiarlos por sus servicios. Las facciones también representan apetitos y promesas incumplidas. El Estado sigue siendo el gran benefactor. Una suerte de Estado prebendario, el que finalmente Leguía va a consolidar con el guano.

¿Ascenso social con el Estado? Redes en el Congreso. Los Acuña, los Luna…

Ese es el gran tema. Yo no creo que, como decía Basadre, era “la promesa de la vida peruana”. Lo respeto muchísimo, pero creo que es la promesa del ascenso social que no llega. En el siglo XIX los soldados se quejaban de estar andrajosos a pesar de haber librado las batallas. Esa aspiración que no se cumple se canaliza con otros mecanismos para obtener la movilidad social. El Estado es el gran empleador. Y la corrupción es un mecanismo de ascenso social. Un mecanismo perverso, pero mecanismo al fin. Y ahora es peor con la extorsión.

Es experta en el siglo XIX. ¿Trump regresó allí con el “destino manifiesto”?

Estados Unidos desde el día uno se imaginaba como un pueblo elegido. “In god we trust”. Hemos sido seducidos por un discurso, pero la fundación fue violenta. Tienen una élite ilustrada que les deja una Constitución. Y no tienen caudillos. Ahora es la cultura política de los negocios. Quieren desmontar un sistema imperial insostenible que te ha endeudado. Ser policía del mundo es caro. Pero sigue la lógica imperial y expansiva para competir con China. Hay ambivalencia en la política de Trump. Va cambiando de escenario y hablando disparates. Trump no edita. Pero detrás está la reinvención de un sistema imperial. El capitalismo trata de defenderse y el sistema político no da para más. La democracia está en peligro.

“El sistema que sale de la Segunda Guerra Mundial está volando en mil pedazos. Están cuestionando a todos los organismos multinacionales que puedan increparlos. Lo próximo que van a cuestionar será la ONU. Es desbaratar un orden. Y el nacionalismo vuelve porque es la defensa ante lo desconocido”.

“Hay que apurarse o perderemos el Siglo XXI, como perdimos el XIX y el XX. Cuarenta candidatos es una tómbola. Puede salir quien sea por error. Las elecciones de 2026 serán de pronóstico reservado, impredecibles. El tema es el azar en la historia del Perú, como decía Basadre”.

