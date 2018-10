Carmela Paucará se defiende: "No manejé agenda de Keiko Fujimori"

Carmen Paucará desmintió haber manejado la agenda personal de la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sus declaraciones se dieron antes de entregarse a la Policía tras la orden de detención preliminar en su contra por haber sido implicada en la investigación por lavado de activos a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

“No, yo no veía la agenda de la señora Keiko (…) A mí me están vinculando como si yo hubiera manejando una agenda, yo no, soy una persona humilde que vive en Villa el Salvador. Ayer la fiscalía ha allanado mi casa y se ha dado cuenta cómo estoy viviendo”, señaló a El Comercio.

Según el testigo protegido "TP 2017-53-3", Paucará Paxi llevó el control de las reuniones oficiales y no oficiales de la lideresa de Fuerza Popular desde la campaña del 2011.

"Carmela es la persona que puede corroborar a las personas con las que se reúne Keiko Fujimori porque ella le lleva un control de sus citas y reuniones que sostiene desde esos años", afirmó el testigo en la investigación de la Fiscalía.

"Están especulando que yo recibía plata, que mandaba, eso es mentira”, precisó y añadió que nunca manejó documentación sensible del partido ni de Keiko Fujimori.

"No sé nada de contabilidad. Mi era era más de organización, con mis dirigentes, mi comunidad regional, mi macro coordinador, eventos donde la señora Keiko Fujimori iba a ir y debía ver si todo estaba organizado", sostuvo.

Negó haber recibido dinero, y que solo posee dos cuentas, una de ahorros por S/2000 y otra de su CTS.

“No, yo nunca he hecho eso (depósitos al partido), porque yo no veía la contabilidad, el tema contable yo no lo veo (…) Yo no vi nada ilícito en todo este tiempo que he estado laborando con la señora Keiko Fujimori”, indicó a El Comercio.

LAVADO DE ACTIVOS



Como se sabe, Fujimori Higuchi afronta una investigación por, supuestamente, haber encabezado una organización criminal dentro de Fuerza Popular 2011 (hoy Fuerza Popular) para conseguir poder político recibiendo aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.