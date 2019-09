La candidata de Fuerza Popular (FP) para integrar el Tribunal Constitucional (TC), Carmela de Orbegoso Russell, afirmó hoy que no se aferra a su postulación al órgano en mención luego que se revelara un audio que protagoniza con el exjuez supremo César Hinostroza.

En diálogo con Perú21, la abogada manifestó que dependerá del Congreso su continuidad en el proceso de selección de magistrados. “Si creen (que debo retirarme), encantada, doy un paso al costado”, puntualizó.

“Lo más importante en la vida no es un cargo, es la dignidad, eso es lo más importante”, acotó.

De Orbegoso forma parte de la propuesta de 11 profesionales que la Comisión Especial elevó al Pleno del Congreso para reemplazar a seis de siete vocales del TC, quienes tienen el mandato vencido desde el 3 de junio pasado.

Su nombre fue planteado por el congresista Luis Galarreta (FP), quien junto a su colega Juan Carlos del Águila representan a su bancada en el grupo que selecciona a los candidatos al máximo intérprete de la Constitución.

De Orbegoso pasó a ser cuestionada tras revelarse que en enero del año pasado sostuvo una conversación con Hinostroza Pariachi, a quien afectuosamente llamó “hermanito” y lo ayudó a contactar con el empresario Elisbán Belisario.

“Corresponde a mí decir que esta es una conversación inocua, yo no voy a interrumpir jamás un proceso por el cual el Perú tiene que tener este Tribunal Constitucional. Lo más importante es que el Perú avance, y no me aferro a nada más”, finalizó.