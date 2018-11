Carlos Tubino: Versión de Jaime Yoshiyama "es difícil de creer para quienes no tienen valores"

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, respaldó hoy la manifestación del ex secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, quien aseguró que el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar le entregó miles de dólares para financiar la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori.

"Eso es lo que él ha afirmado el día de ayer, ¿por qué no creerle? él es una persona de ascendencia japonesa y cumple su palabra, lo que pasa es que a las nuevas generaciones de peruanos le parece muy difícil que una persona cumpla su palabra", declaró el parlamentario a la prensa.

Yoshiyama negó que la empresa Odebrecht o su ex directivo, Jorge Barata, le haya entrego dinero, tesis que defiende el Ministerio Público para sustentar su imputación de lavado de activos contra Fujimori y otros miembros de su entorno más cercano.

Incluso, expresó que Rassmuss le pidió que no revelara a nadie más que iba a realizar ese aporte, que habría ascendido a US$800 mil. El ex dirigente fujimorista aseguró que de ese acuerdo no estaba al tanto la ex candidata presidencial.

"(versión de Yoshiyama) es difícil de creer para las personas que no tienen valores (...) por supuesto tendrá que probarlo ¿por qué creerle a Barata? el fiscal no ha probada nada hasta el momento, no sabe ni de dónde viene el dinero, dice que el dinero viene de la 'Caja 2, de fuente ilícita ¿pero lo ha probado? No", expresó el vocero fujimorista.

Asimismo, dijo que "en su momento se demostrará" que lo hecho por el también ex ministro -el recibir presuntos aportes ilícitos- no es delito. "Lo que hubo fue una simulación, no hay delitos sino faltas de índole administrativas, no digo que (Yoshiyama) se esté inmolando, acá todo se tiene que probar", sostuvo.