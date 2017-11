Carlos Tubino tildó de "proterrorista" a Humberto Morales en acalorado debate  

Fuera de control. Durante la sesión del pleno de esta tarde, en la que se debate el proyecto de ley que prohíbe postular a cargos de elección popular a personas que hayan sido condenadas por terrorismo, se registró una gran exaltación contra el congresista Humberto Morales (FA).

Los legisladores Carlos Tubino y Lourdes Alcorta de Fuerza Popular arremetieron contra Morales luego de que este afirmara que no solo hubo terrorismo de Sendero Luminoso, sino también por parte del Estado.

"Acá ha habido violencia de Estado. Han acribillado a campesinos, no nos van a contar cuentos aquí (...) Por Sendero, el Ejército y la Marina no vamos a negar la violencia en Ayacucho y en el país no vengan acá a contar que no hubo violencia de Estado", dijo Humberto Morales.

Estas declaraciones despertaron la furia de Carlos Tubino y Lourdes Alcorta. El primero lo calificó de "proterrorista" y de difamar a la Marina de Guerra del Perú, mientras que la segunda lo tildó de cobarde.

"Rechazo totalmente las declaraciones del congresista Morales que hoy se ha sacado la careta, ya sabemos hacia donde va. Ha olvidado por completo a la población humilde de Ayacucho en la que entraban las huestes de Sendero y salió la Marina a defenderlos. Usted hoy día se ha quitado las carteas, usted es un proterrorista", arremetió Tubino.

Por su parte, Alcorta le gritó: "Cobarde, premunido de su inmunidad parlamentaria y abusiva salió a las calles a pegarle a la Policía a meterle 'tacles', a golpearlo a patearlo. Usted sale a la calle a pegarle a la Policía".

Minutos después, ambos legisladores retiraron sus palabras para continuar con el debate.