Carlos Tubino: "Salvador del Solar me ha impresionado positivamente"

El vocero principal de Fuerza Popular , Carlos Tubino , aseveró este miércoles que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, lo "ha impresionado positivamente" con sus primeras entrevistas y consideró que si sigue lo mencionado en las mismas el país podrá avanzar.

"Yo la verdad es que el lunes vi una entrevista de Del Solar y la verdad, a mí me impresionó con sus respuestas, porque lo vi mucho más metido en el tema de números y de una serie de temas", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Entonces, a mí me impresionó positivamente, a pesar de que yo tengo diferencias con él, políticas, pero creo que con las cosas que le he escuchado, sí podemos avanzar como país", señaló.

En esa línea, Tubino indicó que su bancada no tiene "en este momento ninguna actitud negativa" para no darle el voto de confianza al primer ministro y detalló que "en lo personal" se ha llevado bien "siempre" con Del Solar.

"No tenemos en este momento ninguna actitud negativa para no dárselo [el voto de confianza], pero también vamos a esperar que él se presente el Congreso con el Gabinete y que nos diga y haga sus propuestas", manifestó.

"Yo, en lo personal, siempre me he llevado muy bien con él [ Del Solar], o sea nos hemos saludado en el Congreso, cuando lo he visto siempre hemos sido condescendientes el uno con el otro y sabíamos muy bien que él piensa de una manera y yo pienso de otra, pero nunca ha habido en lo personal ningún problema", indicó.