Luego de la repudiable agresión que sufrió Carlos Tubino (70) cuando se dirigía al Congreso de la República, el accesitario de la Comisión Permanente reveló que no le desagradan los memes en su contra porque tiene correa ancha.

El último martes se viralizaron las fotos precisas de la trayectoria de un cono de tránsito naranja que le cayó en la cabeza a Carlos Tubino y estas imágenes fueron objeto de burlas por algunos usuarios de las redes sociales.

En diálogo con el programa radial Encendidos de RPP, le consultaron si es que le molestan los memes y Carlos Tubino respondió: “A mí no. No tengo ningún problema. En los ocho años que tengo en el Congreso, yo te puedo traer un montón de cuadros con todas las caricaturas que me han hecho”.

Aprovechando la naturalidad con la que respondió el militante de Fuerza Popular, la conductora Mabel Huertas le inquirió muy curiosa: “¿Tiene alguna del tío Monopoly?” y en medio de risas le contestó que sí.

“Tengo un montón no me desagrada. Soy de las personas que tiene correa para eso. Si he dado un paso en política tengo que asumirlo y asumir que estoy en otra situación, muy diferente a la que me llevó cuarenta años de mi vida naval”, manifestó.