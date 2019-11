En una carta dirigida a Keiko Fujimori, el excongresista Carlos Tubino renunció a Fuerza Popular en medio de las elecciones internas para los comicios parlamentarios de 2020.

“Por un tema principista he renunciado @Fuerza Popular recuperando mi independencia, no me enrolaré en ningún partido político. Lo hago con pesar y profundo agradecimiento a @KeikoFujimori al darme la oportunidad de representar al pueblo ucayalino en el Congreso”, expresó el exparlamentario.

“Lamento mucho dirigirte esta misiva para renunciar irrevocablemente al cargo que he venido desempeñado en el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular como secretario nacional del grupo parlamentario, así como comunicarte mi alejamiento definitivo del partido, luego de las últimas decisiones adoptadas de negarme la posibilidad de participar en el proceso electoral del 26 de enero de 2020”, agregó.

No haré ningún tipo de declaración a la Prensa. Muchas Gracias. https://t.co/idNMESjJXx — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 3 de noviembre de 2019