Tubino: Los que presidieron Constitución y Acusaciones Constitucionales pueden volver a postular

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , dijo que su bancada permitirá que los anteriores presidentes de las comisiones de Constitución y de Acusaciones Constitucionales, Rosa Bartra y César Segura respectivamente, puedan volver a aspirar al mismo cargo en la actual legislatura.

Esto porque, según el legislador, se requiere personas que sean abogados y que tengan experiencia para ser presidentes de estos grupos de trabajo.

"Hay dos comisiones que son delicadas, Constitución y Acusaciones (Constitucionales). Ahí necesitamos abogados, personas que conozcan de estos temas constitucionales y legales. Entonces, en esas dos comisiones lo que estamos diciendo es que puedan postular los que ya han tenido una presidencia porque necesitamos que postulen gente con experiencia y abogados", declaró a Canal N.

Carlos Tubino aseguró que la posibilidad de volver a nombrar a Rosa Bartra y César Segura no tiene influencia en el trabajo que tendrán las comisiones porque, según dijo, Fuerza Popular ya perdió la mayoría.

"Hemos perdido la mayoría. (...) Acá nosotros lo que tenemos que decir es que antes Fuerza Popular tenía mayoría en todas las comisiones. Hoy ya no tenemos mayoría en ninguna comisión. Cuando sumas, todos tienen mayoría sobre nosotros. Nosotros ya no podemos imponer condiciones en ninguna comisión", comentó.

Los audios de Vizcarra

El vocero de Fuerza Popular también cuestionó al presidente de la República, Martín Vizcarra, tras la difusión del más reciente audio en el que se escucha al mandatario decir a las autoridades de Arequipa, entre otras, la frase: "Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo, si ven que yo he incumplido eso que estamos ahora viendo".

"He escuchado al presidente ( Martín Vizcarra) decir una frase que es grave: si yo no cumplo ustedes, en pocas palabras, incendien la pradera. Un presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que están ahí para cuidar el orden, al final termina instigando a que pueda haber desórdenes; yo la verdad no entiendo esa posición del presidente", comentó Carlos Tubino.