Carlos Tubino: “Se puede negociar con el premier una salida”

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , no descarta alcanzar “consensos” con el Ejecutivo para, con una agenda común, evitar adelantar las elecciones generales.

El presidente ha pedido “desprendimiento de todos” para impulsar el adelanto de elecciones...

El presidente ha tomado una decisión precipitada, en la cual, sobre todo sus asesores más cercanos, no han hecho un análisis detallado de los cambios, sino en la reestructuración del Congreso, y han visualizado un escenario equivocado, de imposibilidad de poder negociar y poder alcanzar consensos en la agenda para el pueblo.

¿Se está haciendo una evaluación incorrecta de la posición del Congreso?

Por supuesto, totalmente incorrecta. Porque en el Congreso ha habido señales muy importantes dadas por Fuerza Popular. Por ejemplo, en estas últimas elecciones para la Mesa Directiva hicimos un análisis interno y renunciamos a la presidencia del Congreso de la República.

¿Puede ser posible una rectificación del Congreso para llegar a 2021?

Yo creo que sí se puede avanzar hacia 2021 en una forma mucho más responsable y sin afectar las reformas que estamos avanzando, las reformas políticas, electorales. (Adelantar las elecciones) es ir a un proceso electoral de forma apresurada para mejorar el Parlamento.

¿No cree que la representatividad en el Congreso ha colapsado?

Esas son evaluaciones equivocadas. A la población no se le ha informado adecuadamente lo que viene sucediendo en el Congreso, cómo las fuerzas se están reagrupando en un sentido diferente. Las personas pensarán que estamos en una situación como la que se podría haber vivido hace años, pero la situación es diferente.

¿Es tardío el diálogo del premier Del Solar?

No, pero en el momento que conversemos con él de este tema le haremos notar que las medidas que han tomado son inapropiadas, porque el Perú no está viviendo una crisis tan profunda que requiera poner visos de inconstitucionalidad para adelantar las elecciones generales.

Si no prospera este consenso que plantea, ¿qué medida van a tomar?

No lo hemos visto en bancada, pero voy a defender la posición de que queremos llegar a 2021 en una agenda de consenso con el Ejecutivo y no por aferrarnos a los cargos, sino visualizando que esta agenda apurada a 2020 va a terminar perjudicando a todos los peruanos. (…) Yo creo que el premier puede ser un buen negociador para avanzar en esta dirección.