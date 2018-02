El congresista por Fuerza Popular , Carlos Tubino , lamentó la actitud que ha tenido Kenji Fujimori en las últimas semanas y le recomendó que "ponga los pies sobre la tierra".



"Nosotros siempre trabajamos en la unidad. Lamento que un joven, que seguramente va a tener su momento en alguna circunstancia, haya ocasionado esto. Él está apurando algo que podría trabajarlo mucho mejor esperando su momento", refirió el legislador en entrevista con RPP.

Tras una encuesta de Ipsos Apoyo , que otorga 11% de votación en intención de voto presidencial al menor de los Fujimori, el almirante argumentó que se trata de gente que solo quiere hacerle la guerra a Keiko Fujimori y en una votación real no votaría por ninguno de los hermanos.

También aclaró que Kenji Fujimori no ha renunciado, ni tampoco ha sido expulsado del partido político Fuerza Popular, él ha sido expulsado únicamente de la bancada.

Corte IDH

Tubino también criticó duramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena archivar denuncia constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional .

" No se debe cumplir la sentencia. Yo espero que el Presidente de la República, haga esto o nos retire de la Corte IDH porque hasta ahora, esta Corte, no nos ha ayudado en nada. No podemos permitir que una Corte nos avasalle yendo en contra de la misma Convención y de la Constitución", señaló el congresista.



Asimismo, remarcó que el proceso aún no ha concluido en sede nacional y aún quedan dos instancias por lo que la Corte IDH no debería emitir aún sentencia alguna. "Todavía tiene que pasar a la comisión permanente, que puede llegar a la conclusión que se archive todo, y luego tiene que pasar al pleno", agregó.

Las sanciones a los magistrados son por supuestamente haber cambiado el sentido del voto de otro miembro en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón.