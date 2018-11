Carlos Tubino: "Con Keiko Fujimori coordinamos donde esté"

Es el nuevo vocero de Fuerza Popular luego de la reestructuración del partido. No insistirán en el diálogo con el Ejecutivo; más bien, esperan una respuesta por escrito.

¿Cuál es la estructura orgánica de Fuerza Popular en este momento?

Se ha formado un comité de reestructuración que tiene el encargo de ‘reformatear’ el partido con la intervención –en los temas que correspondan– de los miembros de la bancada. El comité lo preside el congresista Miguel Torres. Lo integran también Luz Salgado, Cecilia Chacón, Úrsula Letona, Luis Galarreta, Juan Carlos Gonzales, Juan Carlos del Águila y Karina Beteta. Fueron nombrados por la presidenta, Keiko Fujimori. Naturalmente la bancada estuvo de acuerdo.

¿Estos se han reunido con Keiko Fujimori?

Antes de que la encarcelaran, sí. La bancada también. El nombramiento de los voceros fue con ella presente. Inclusive la votación fue secreta, normalmente es abierta. La mayoría de votos me eligió.

¿De quién recibirán directivas? ¿Directamente de Keiko?

Ese comité llega a acuerdos y se comunican. Los marcos generales se tendrán que coordinar donde esté Keiko. No hay directivas puntuales.

¿Esto impedirá que se fracture más la bancada de Fuerza Popular (FP)?

El compromiso principal que hemos asumido todos los congresistas es mantener la unidad de nuestra bancada, ha sido unánime…

¿Qué otros compromisos han asumido?

Por ejemplo, sacar a relucir las calidades profesionales de cada congresista, sus valores y asumir el compromiso que nos toca ahora: cumplir con nuestra función fiscalizadora y todo lo relacionado a las labores de oposición al gobierno, pero mejorando las formas.

¿A qué le llaman mejorar las formas?

Evitar las confrontaciones innecesarias, tratar de llegar a consensos, buscar puntos de acuerdo beneficiosos para la población. Ejemplo, el crecimiento económico es bajo, hay acuerdos a tomar entre el Ejecutivo y el Congreso para trazar una estrategia y mejorarlo. En el Vraem hay decisiones que aún no se han tomado, pero es necesario consensuar decisiones que debe tomar el presidente para que la pacificación avance.

Hay un fuerte malestar en la bancada…

No. Como en toda bancada grande, tiene que haber diferencias de percepciones políticas. Vamos a unificarlas para llegar a objetivos comunes. Estamos en eso. Ese es el desafío que tengo, imprimir un liderazgo en la bancada hacia los objetivos trazados.

¿El voto será disciplinado?

Tiene que serlo. Está en el reglamento que nos rige. Pero vamos a dialogar más, tanto internamente como con otras bancadas.

¿Antes el consenso era difícil?

Bueno, era más complicado. Seguíamos una línea de oposición confrontacional. El mensaje de la ciudadanía es que no quiere confrontación, que se prejuzgue en exceso. Por ejemplo, Alan García dice que hay un contubernio para llegar a un golpe. Yo discrepo. En el caso de Keiko y viendo la forma como han sustentado la prisión preventiva, nos lleva a sospechar que el fiscal Pérez y el juez Concepción actúan políticamente. No hubo un debido proceso. Ahora, ¿qué hay detrás de ellos? No lo podemos saber.

¿Qué presume?

El juez Concepción ha dado prisión preventiva con los Humala y otros. Pienso que quieren, junto con el fiscal, sacar ventajas. Imagino que tendrán aspiraciones políticas el 2021. No tengo sustento para decir que el gobierno está en esto. Sería imprudente afirmarlo. No sé quiénes están detrás. Tampoco sé quién publicita los chats de La Botica…

Es una delación del congresista de FP Rolando Reátegui.

Pero eso sale de la Fiscalía a los medios, las investigaciones penales reservadas terminan difundiéndose. Es un delito, también conocer la identidad de los colaboradores eficaces. Fiscalía debe custodiar los nombres. Debería darse una investigación interna en Fiscalía para ver esas filtraciones. No es legal.

¿Le chocó que Reátegui fuera un delator?

Le he tenido una consideración especial, me quedé sorprendido con esto. Todavía no he podido conversar con él. No ha renunciado al partido…

¿Lo expulsarán?

Estamos analizándolo al interior de la bancada. Tendría que hacer sus descargos, como se hizo con Kenji. Si no aparece, se verá también. Tomaremos decisiones con cabeza fría.

¿Es un traidor?

No prejuzgo ni uso ese calificativo. A mí me duele un montón lo ocurrido. Yo no lo hubiera hecho. Hay que ver en qué circunstancias se ha producido todo esto. No sé qué justificación pueda haber en el aspecto familiar o que alguien lo haya extorsionado. Hay que escucharlo. En el trato disciplinario se tiene que escuchar los descargos para ver las sanciones.

¿Retirarán a Rolando Reátegui de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente?

Es un acuerdo de bancada. Reátegui saldría de las dos comisiones, se verá el lunes a las 8:30 a.m. en la Comisión Permanente.

¿Cuál es la causal?

Lo conocido por la opinión pública en estos días, su participación en el caso de Keiko Fujimori.

¿Qué impresión le dio verse retratados en el chat La Botica?

Yo no participé, eran los voceros, el Comité Político y el Consejo Directivo del partido. Son chats de coordinación política y privados. Sorprende que se viole la privacidad y que el fiscal haga que termine en los medios. Los utilizan en el juicio para pedir la prisión preventiva de Keiko, cuando se debió probar que había peligro de fuga y obstrucción a la justicia. Y no se probó. Se usaron los chats. Con estos se trató de desprestigiar a FP y darle un cariz de organización criminal. Fue un exceso.

Las expresiones de los chats fueron altisonantes, ¿no?

Sí, pero son privados y puede tener expresiones que no daría públicamente. Lo hacen todos. Además, son de coordinación política. No puede inferirse que somos una organización criminal, pues. Nosotros dimos esa ley para proteger al país del narcotráfico, del crimen organizado. Somos una organización política.

Cuando dicen hay que destruir a tal…

Quien lo escribió debe explicar sus sentimientos. Yo no apruebo un lenguaje exaltado. Por eso he pedido disculpas públicas.

Algunos sostienen que se están humillando con tanta disculpa y que encima no convencen…

Todos debemos tener un trato respetuoso con el presidente…

¿En privado también?

En lo posible. No es que seamos humildes. Desde hace algún tiempo se quiere cambiar las formas. Tampoco estamos llegando a la humillación de pedir perdón. Buscamos reorientar nuestro trabajo de oposición al gobierno, sin dejar la fiscalización, con un tono más adecuado.

¿Daniel Salaverry estuvo en las últimas reuniones de la bancada con Keiko?

No, estaba con licencia. Cuando aparecen los chats, hubo especulaciones de que estaría recibiendo directivas de nuestro grupo y tuvo que dar muestras de independencia ante todas las bancadas. No tengo conocimiento de que lo haya consultado con la bancada o con Keiko.

Pero Salaverry llegó a presidir el Congreso gracias a los votos de FP.

La palabra clave es que él tiene que actuar con imparcialidad.



Ningún presidente del Congreso sale de su bancada para ser imparcial.

Él está buscando fortalecer ese punto. Lo he visto trabajando de forma imparcial. Hubo un malentendido mutuo con la congresista Rosa Bartra y se aclaró. Estamos tratando de…

¿Llevar la fiesta en paz?

No. De demostrar que no damos directivas y no somos arbitrarios. Por eso, apoyamos su licencia de la bancada.

¿Ya no es fujimorista?

Documentariamente, él está en la bancada y no deja de ser un invitado.

Se dice que Salaverry está muy cercano al gobierno.

Ha dado declaraciones que pueden estar en concordancia del gobierno, pero no puedo afirmar que haya recibido directivas de este.

El resto de la Mesa Directiva también pidió licencia a la bancada de FP. ¿Es para que no los remuevan?

No estamos dispuestos a perder la Mesa. Fue para que la Mesa esté uniformizada. La aceptación del Congreso ha ido cayendo por la campaña mediática y lo ha afectado. Estamos dando una señal…

¿Con la licencia mejorará la aceptación?

Queda claro que no hay una vinculación diaria de la bancada con la Mesa. Esta viene siendo atacada por otros congresistas.

¿Su bancada no coordinará nada con la Mesa Directiva del Congreso? ¿No se reunirán, será secreto?

No. Los miembros de la Mesa no están en la bancada, se está priorizando la imparcialidad que se exige. Todas las bancadas coordinan con la Mesa Directiva.

Piensa que les creen que son independientes del fujimorismo…

Personalmente hubiera preferido no llegar a eso. Es claro que llegaron a la Mesa con nuestros votos. Pero si así la Mesa se puede conducir de mejor manera, manteniendo la independencia, está bien. Es claro que no actúa parcializada con nuestro grupo.

En esa línea de humildad, FP pidió dialogo con el gobierno y este los choteó. ¿Insistirán?

Me llama mucho la atención que, aunque ha querido equilibrar luego, Villanueva diga que primero, antes de dialogar, hay que ver el tema del fiscal Chávarry. Nosotros enviamos un documento sin condiciones. Hay muchos temas para concordar. El presidente dice que luchará contra la corrupción. Pero el próximo año las regiones y municipios manejarán S/7 mil millones más. La Contraloría no se fortalece porque no tiene fondos para tener presencia en cada región y que en todas las obras haya control previo, concurrente y posterior.

Bueno, pero el gobierno los choteó…

Los temas de corrupción, de seguridad, de economía pesan más que el tema Chávarry. Uno se pregunta: ¿tanto peso tiene Chávarry?, ¿qué intereses económicos, políticos hay detrás de buscar la salida de Chávarry? Parece que fuera el demonio para algunos. Se ha convertido en un tema sustancial para el gobierno. En el extranjero la prensa debe estar observando este interés. Nunca se vio esto en el Perú, que un fiscal origine campañas tan fuertes para que deje el cargo.

¿Entregarán la cabeza de Chávarry o lo blindarán?

En una democracia, las acusaciones deben sustentarse y probarse. No podemos retroceder a las épocas negras del Tribunal de la Inquisición, acusando a las personas con base en sospechas. Se quiere volver a lo mismo. No es correcto; entonces que se abra una oficina en el local de la Inquisición.

¿La posición del gobierno es inaceptable?

Considero que es inaceptable insistir en un tema que debe seguir su curso. Ya se vio una acusación que no tuvo sustento. Dijeron que blindamos a Hinostroza, pero tuvieron que enmendar su acusación y votamos junto con el oficialismo.

¿Ve más dinamismo en la Fiscalía que en el periodo de Pablo Sánchez?

Sí, sobre todo en lo que es el tema Lava Jato. Sospecho que la presión para sacar a Chávarry está vinculada a este caso. No dejamos que la política se entrometa en la justicia. Ese es el final de una democracia.

Se afirma que el informe Lava Jato es parcializado con Keiko Fujimori y Alan García.

Keiko no ha sido funcionaria pública, no firmó contratos. No hay una acusación precisa contra García. Es un buen informe. La congresista Rosa Bartra es muy profesional y tiene valores. Ella expondrá este lunes el informe. Es muy importante, definirá muchos delitos. Mi bancada respalda el informe Lava Jato. No hay parcialización. Se trabajó rápido. Sin embargo, en la gestión del fiscal Sánchez no se avanzó, ni coordinó con el Congreso.

¿Si cuestionaban el referéndum, por qué fueron tan flexibles con el Ejecutivo?

Fue un tema trabajado con los medios y con la opinión pública, se hizo un trabajo psicológico previo para lograr el apoyo popular. Oponerse iba a merecer el rechazo ciudadano. Eso primó.

Tubino consideró que la primera señal de cambio que han tomado en Fuerza Popular es no sumarse a la moción de censura contra César Villanueva. (Foto: USI) Tubino consideró que la primera señal de cambio que han tomado en Fuerza Popular es no sumarse a la moción de censura contra César Villanueva. (Foto: USI)

“FF.AA. SON CUSTODIOS DE LA DEMOCRACIA”



Usted participó de la campaña de 2011…

Sí, pero no vi nada de esto. Que se investigue si hubo problemas administrativos, pero con justicia. Hay otros partidos, pero Keiko es la única que termina en la cárcel. Eso lleva a pensar que hay política de por medio.

¿Insistirán en el diálogo con el gobierno?

No. Ya enviamos un documento, esperamos una respuesta por escrito. Las declaraciones públicas no son oficiales e indican un condicionamiento, como le dije.

Cinco bancadas presentaron una moción para que José Chlimper (FP) deje el BCR. ¿Lo blindarán?

No hay queja del BCR sobre su desempeño. No conozco la moción. No lo hemos conversado.

¿Qué impresión le dio que Salaverry le pidiera al fiscal Chávarry que renunciara?

Tal vez lo hizo en ese afán de buscar independencia. Yo no lo hubiera hecho.

Se rumorea que el gobierno intervendría la Fiscalía. ¿Cómo reaccionaría Fuerza Popular?

Sería atentar contra la democracia en el Perú e ir contra la independencia de poderes, violentando la Constitución. La Fiscalía es autónoma, el Ejecutivo no puede intervenirla.

¿Como miembro de las FF.AA., ve posible un golpe?

Las FF.AA. tienen claro que representan a un país democrático y que son custodios del régimen democrático. No son instituciones que puedan violentar el Estado de derecho.

El Ejecutivo observó la ley que favorece a Alberto Fujimori…

Desde un inicio Keiko le pidió a la bancada que no interviniera en el tema de la libertad de su padre. La ley irá a la Comisión de Justicia –presidida por PPK– y no tiene nombre propio. Yo tengo un proyecto para sancionar el bloqueo de carreteras desde hace ocho meses y no se ve.

¿Qué le parece la reciente reunión entre Vizcarra, PPK, monseñor Barreto, Wagner?

Me llama la atención. Soy exalumno jesuita, que el cardenal Barreto esté ahí no es correcto, ¿qué se busca? El cardenal ha tenido palabras duras contra el Congreso; a mi juicio, imprudente. Se equivoca al prejuzgar, eso está prohibido por la Iglesia católica. Y el presidente Vizcarra que dice luchar contra la corrupción, cómo se reúne con alguien encausado por la justicia. Es contradictorio, da mensajes confusos.

DATOS



- Carlos Tubino Arias-Schreiber se graduó de bachiller en Ciencias Marítimo Navales en la Escuela Naval, en 1969.



- Fue electo congresista por la región Ucayali en los comicios de 2011. Salió reelecto en 2016.