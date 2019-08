La gente ve el adelanto de elecciones como "castigo" para congresistas, sostiene Carlos Tubino

El vocero de Fuerza Popular , Carlos Tubino , consideró que el 75% de peruanos que está a favor de la propuesta de adelanto de elecciones generales, según la última encuesta urbano rural de Ipsos para El Comercio y América Televisión, busca “castigar” a los legisladores, pero sin un mayor análisis de las consecuencias.

“Básicamente, con toda la propaganda, con todo lo que se ha difundido últimamente con relación a congresistas y el Congreso, la gente lo que vislumbra es que hay que castigar a estos congresistas, hay que mandarlos a su casa de una vez, pero eso no es analizado bajo otra perspectiva”, explicó en diálogo telefónico con RPP.

Carlos Tubino señaló que la población que está a favor de la propuesta del mandatario de adelanto de elecciones no está analizando que se genera “inestabilidad política y pocas inversiones”, que finalmente, afectan la economía de todos los peruanos.

“La perspectiva es que al final todo eso genera inestabilidad política, pocas inversiones que retrotraen la economía y al final estás afectando a tu propio bolsillo. Eso no ve la gente, la gente ve cómo me voy a vengar de estos congresistas que no han hecho bien su trabajo […] eso es lo que estamos viendo en esta encuesta”, dijo.

El último sondeo revela que el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones que el presidente Martín Vizcarra anunció en su discurso por Fiestas Patrias, obtuvo un respaldo mayoritario sobre todo entre los sectores socioeconómicos A y B.

El 75% de los peruanos está a favor del adelanto de elecciones, mientras que el 77% votaría a favor de esta, en caso se someta a referéndum tal y como ha planteado el Ejecutivo.

El 19% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con el planteamiento de esta reforma constitucional y el 20% previó que votaría en contra.

Consultado sobre si el Congreso tiene responsabilidad en estos resultados, Tubino manifestó: “Nosotros sí tenemos responsabilidad y sobre todo algunos congresistas con su conducta han generado un panorama como si todos tuviéramos los mismos problemas, eso no es así”.

En ese sentido, resaltó que hay congresistas “muy buenos, eficientes, profesionales” con quienes se puede construir una agenda de consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.