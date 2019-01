Carlos Tubino asegura que FP no conocía nada sobre denuncia de Vilcatoma a Vizcarra

El vocero de Fuerza Popular , Carlos Tubino , aseveró esta tarde que su bancada no tenía ningún conocimiento de la denuncia constitucional anunciada esta mañana por su colega Yeni Vilcatoma en contra del presidente Martin Vizcarra por una presunta infracción constitucional al haberse mantenido como socio de su empresa —C y M Vizcarra— cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“No puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”, sostuvo en diálogo con el diario El Comercio.

El legislador detalló que Fuerza Popular no ha tenido nada que ver con esta denuncia y recordó que la también tercera vicepresidenta del Parlamento se encuentra de licencia en su bancada.

Tubino también precisó que el fujimorismo “no ha generado” la denuncia que alista la ex abogada del Estado.

“Nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente, tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión [sobre si respaldamos o no la denuncia]”, remarcó.

Como se recuerda, esta mañana Vilcatoma adelantó, en diálogo con RPP, que presentará una denuncia en contra del presidente Martín Vizcarra por infracción a la Constitución porque, según agregó, el mandatario fue vicepresidente y gerente de operaciones de la empresa C y M Vizcarra, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Desde mi despacho estamos elaborando (una denuncia constitucional) en contra del presidente por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución por las tantas mentiras que lamentablemente el presidente ha decidido darle a todos los peruanos ante la necesidad de dar ciertas explicaciones por conflicto de intereses con la empresa de la que era propietario, gerente de operaciones y vicepresidente del directorio”, explicó la legisladora.