¿La bancada analizó la situación de Rolando Reátegui y Miguel Castro?

No, porque como ya lo he dicho, vamos a actuar con prudencia y no queremos dar motivo para que se diga que interferimos en la investigación que efectúa la Fiscalía. (...) Ellos siguen siendo parte de la bancada, no se ha aplicado ninguna sanción ni han renunciado.

¿En el caso del suspendido Moíses Mamani, qué medidas van a tomar?

Se ha formado un comité disciplinario interno que preside Marco Miyashiro y lo integran Nelly Cuadros y Gladys Andrade. Ellos tienen a su cargo analizar todo el caso y preparar la recomendación de la investigación. (...) No les hemos puesto tiempo, pero es un tema que se tiene que abordar de inmediato.

¿La recomendación puede ir desde una amonestación a la expulsión?

En el reglamento disciplinario, la mínima sanción es la amonestación y la máxima es la separación de la bancada. Él (Mamani) ahora está suspendido hasta que concluyan todas las investigaciones, no solo de carácter interno; también hay una investigación de la Comisión de Ética.

¿Cuál será la postura del bloque sobre la denuncia constitucional presentada por el Frente Amplio?

Estamos en una posición clara: no vamos ni a satanizar ni a blindar. Queremos que se hagan las investigaciones como corresponden en un país democrático: no adelantar opinión ni juicios, simplemente hacer las cosas correctamente.

¿Apoyarán entonces que se abra una investigación?

Vamos a apoyar todo lo que se ponga a consideración. Queremos que se investigue y que el tema quede lo más claro posible, que se llegue a lo más importante, que es la verdad.