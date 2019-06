Tubino: En FP no tenemos los votos para sacar a Salaverry de la Mesa Directiva

El vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino , cuestionó que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , haya recurrido al Poder Judicial para evitar el proceso que se le abrió en la Comisión de Ética.

"Lo que yo no entiendo es como una persona como Daniel Salaverry, que es llamado a defender la institucionalidad y los procedimientos internos del Congreso, como presidente del Congreso, tenga que recurrir a otro poder del Estado para detener un procedimiento que no ha concluido", dijo a RPP.

Carlos Tubino rechazó, en ese sentido, que exista una maniobra para sacar a Salaverry de la Mesa Directiva del Parlamento, como él lo ha afirmado, o que tengan intención de actuar "en venganza".

"No lo estoy conduciendo de esa manera. Acá nosotros tenemos ahora 53 votos y no todos los congresistas van a los plenos. No tenemos los votos para, llevado esto al Pleno, poder inmediatamente ni escuchar lo que va a decir él y sacarlo", indicó.

Carlos Tubino respondió así a las declaraciones de Daniel Salaverry , quien acusó a Fuerza Popular y al Apra de querer sacarlo de la Mesa Directiva por haber puesto en agenda los proyectos de ley que varían la tipificación del delito por financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

"¿Cómo pueden ser objetivos e imparciales congresistas que hace muy poco me han firmado una moción de censura para sacarme de la presidencia? ¿A quién le queda alguna duda de que hace mucho que Fuerza Popular y el Apra me quieren ver fuera de la Mesa Directiva?", cuestionó Salaverry en declaraciones a Canal N.

El portavoz de Fuerza Popular dijo que comprende que el presidente del Congreso pueda estar preocupado por esa posibilidad, pero insistió en que de parte de Fuerza Popular no existe tal intención. "Yo no estaría procediendo como él ha dicho", aseguró.

Precisiones

Asimismo, ante las declaraciones de Daniel Salaverry sobre que Tubino se escondió en su vehículo luego de que se aprobó la cuestión de confianza en el Pleno del Congreso, el congresista negó que los acontecimientos se hayan dado en ese sentido.

"Nosotros en la última reunión que tuvimos acordamos que no íbamos a hacer declaraciones;entonces en la hora que salí a mi carro empezaron a tocarme la puerta; yo reaccioné y me tomaron una foto", explicó.

"No es una razón para decir que me falta valentía", acotó.