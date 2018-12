El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseveró esta noche que la denuncia que el fiscal José Domingo Pérez realizó esta tarde contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por obstrucción de la justicia denota "nerviosismo" para con la información que vendrá de Brasil como parte del acuerdo suscrito entre Odebrecht y el Ministerio Público.

"Ahora justo antes que los colaboradores en Brasil van a hacer sus declaraciones, en lugar mostrar solidez en su argumentación comienza a temblar y a disparar hacia el fiscal de la Nación. José Domingo Pérez demuestra nerviosismo frente a lo que se viene", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Como la información que va a venir de Brasil no va a servir para lo que él está pensando, entonces agarra, comienza a desviar la atención, porque lo que va a salir en Brasil no va a ser útil, entonces, comienza a dispararle al fiscal de la Nación", señaló.

Tubino consideró que, en el caso de Keiko Fujimori, el fiscal Pérez "tiene todo desmoronado" y aseguró que no podrá probar su hipótesis puesto que su lideresa no cometió delitos.

"Hasta ahora, el fiscal tiene todo desmoronado, no lo tiene cuadrado como corresponde a una situación judicial. A la hora que entras a un proceso judicial tú no puedes dejar el tema en sospecha o indicios, tú tienes que llegar a pruebas y si no puedes probar lo que dices simplemente ese caso no puede llegar a una condena, ese es el tema", manifestó.

Al ser consultado sobre si estaría a favor de que Pedro Chávarry remueva de su cargo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el portavoz de Fuerza Popular indicó que respeta a las instituciones y que por ello no opinará al respecto, a diferencia de los parlamentarios que piden la salida del titular del Ministerio Público.

"Respeto las instituciones, yo no soy como esas personas que andan desesperados por cortarle la cabeza a Pedro Chávarry, yo soy de los que respetan las instituciones que tienen su propio procedimiento, y a eso deberíamos acostumbrarnos en el Perú", indicó.