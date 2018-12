Carlos Tubino: “Espero que no sea verdad” que Salaverry es un testigo protegido

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , dijo esperar que “no sea verdad” que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , sea un testigo protegido de la fiscalía en la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori.

"Es un 'run run' que se ha escuchado espero que no sea cierto. No puedo afirmar algo así, tampoco puedo prejuzgar. No creo que eso esté sucediendo", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En otro momento de la entrevista, Tubino consideró que la relación que sostiene su bancada con el presidente del Congreso cada vez es “menos positiva” y aseveró que el reciente accionar del titular del Parlamento merece el rechazo de todo Fuerza Popular.

"Lo que hay es una relación no positiva [...] las últimas decisiones que ha tomado, la forma cómo ha tratado a Luz Salgado y a otra señora de nuestra bancada, realmente merece nuestro rechazo", señaló.

Como se recuerda, el viernes pasado Daniel Salaverry levantó la sesión del Consejo Directivo y dejó sin votar la cuestión previa que planteó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, para ver si se anulaba o no la resolución firmada por el titular del Legislativo que permitió que la Oficialía Mayor del Congreso admitiera nuevas bancadas.

En dicha sesión, el presidente del Congreso tuvo una fuerte discusión con la secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, por la cual diversos legisladores fujimoristas se han mostrado a favor de que la Comisión de Ética abra investigación contra Salaverry por faltarle el respeto a la también vocera alterna de la mayoría parlamentaria.