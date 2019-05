Tubino no cree que el presidente Martín Vizcarra no vaya a postular a la reelección

El vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino , dijo no creer que el presidente Martín Vizcarra no vaya a postular a la reelección como lo ha señalado en diversas oportunidades.

Por esa razón consideró importante discutir el proyecto de ley presentado por su colega Alejandra Aramayo, puesto que restringe aún más una posible reelección presidencial.

"Lo que estamos viendo es un tema de desconfianza, sí, efectivamente hay desconfianza, porque un día nos dicen una cosa y al día siguiente nos dicen otra", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

"En este caso el mismo presidente nos ha dicho que no va a postular, pero estamos en un ambiente político que la verdad que las palabras se las lleva el viento, entonces, eso hay que dejarlo por escrito en la Constitución y en los reglamentos necesarios", indicó.

El legislador descartó que la iniciativa legislativa de la congresista Aramayo se produzca en respuesta a lo sucedido el martes con el mandatario y detalló que se tenía programado presentar el proyecto como se ha hecho el día de ayer a las 11 a.m.

"No es un tema que está en este momento en la agenda, puede ser que alguien diga [que fue en respuesta], pero yo no creo que porque el presidente vino el día de ayer de una forma inapropiada, entonces hay que hacer algo en contra de él, no. No estamos en ese plan", manifestó Tubino.

Como se recuerda, este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario Martín Vizcarra, quien justificó que sus ministros no se presentarían en dicho grupo de trabajo por no darse las condiciones adecuadas, luego que la Comisión de Constitución archivara el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria ante de escuchar al Ejecutivo.