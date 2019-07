Tubino sobre chats: "No es que nosotros seamos los ogros y todos son unos 'santitos'"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , aseguró este jueves que los integrantes de su bancada no son "los ogros de la película" tras la difusión de diversas conversaciones de su chat en el cual se coordinan "ataques" hacia el Gobierno e información sobre legisladores de otras agrupaciones.

Destacó, en ese sentido, que los parlamentarios "también los hacen leña" con los ataques en su contra.

"No, son comentarios. Estas son conversaciones y lógicamente, en los debates políticos, hay intercambios porque a nosotros nos hacen leña también. No es que nosotros seamos los ogros de la película y todos son unos 'santitos' con 'peace and love', así no es", sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, Tubino indicó que el chat 'La Botica' ya no existe y lamentó que se haya señalado como "práctica extorsiva" el contenido de unas conversaciones privadas.

"¿Cómo puedes poner como 'práctica extorsiva' una pregunta en un chat? Al final cuando ese artículo cuando habla de mi dice que publico. ¿Al final se le denunció a Apaza? ¿Se ha ejercido presión contra la congresista Sánchez? No, son comentarios", señaló.

"El chat de 'La Botica' ya no existe porque las cosas han cambiado. En ese chat estaban algunas personas que estaban en el CEN de Fuerza Popular, pero ahora no tenemos ese chat. En la nota están todos los chats mezclados. Es una mescolanza de chats que no son de 'La Botica' necesariamente, y que al final los acomodan y los ponen de manera malévola y condenable", manifestó.