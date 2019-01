Carlos Tubino sobre caso Moisés Mamani: "No vamos a blindar a nadie"

El vocero fujimorista, Carlos Tubino , aseveró esta tarde que su bancada "no blindará" al congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) luego de que la Corte Suprema solicitase levantar la inmunidad del legislador debido a denuncia de tocamientos indebidos a aeromoza de Latam.

No obstante, el parlamentario dijo no conocer el expediente remitido al Legislativo por el Poder Judicial. Precisó que primero leerán el documento y escucharán los descargos correspondientes de Mamani en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad.

“De ese tema lo único que yo te puedo decir es que no vamos a blindar a nadie. Ahora, en la comisión, lo que tenemos que ver es qué fundamentos, toda la argumentación que trae este pedido. Eso es lo que se tiene que hacer. 'Per se' uno no puede ir pues a una comisión diciendo yo no necesito escuchar nada, simplemente voy a actuar de esa manera u otra”, sostuvo Tubino en diálogo con El Comercio.

“No estamos para, sin escuchar, cortarle la cabeza a una persona. Lo que tenemos que hacer es respetar los derechos que tenemos en la Constitución. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ir [a la comisión] ya con algo preparado y con una postura seguramente tratando de pensar que nosotros lo queremos blindar? Eso no existe, yo mismo soy parte de esa comisión. ¿Conozco algo del tema? En absoluto", indicó.

Como se recuerda, en noviembre una trabajadora de la aerolínea Latam denunció al congresista Moisés Mamani por presuntos tocamientos indebidos en un vuelo que estaba a punto de partir de Juliaca a Lima.

Ayer la Corte Suprema envió un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el legislador al Parlamento para que este pueda ser investigado por el Ministerio Público.