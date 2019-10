El integrante del Congreso disuelto, Carlos Tubino, presentará su precandidatura al Parlamento en Fuerza Popular este domingo para poder postular en las elecciones parlamentarias de enero del 2020.

Tubino indicó que se postula nuevamente al Parlamento para culminar con el periodo para el que fue elegido el 2016. Consideró, en esa línea, que la manera en la cual fueron disueltos fue “totalmente inconstitucional”.

“La forma como hemos sido cesados me parece totalmente inconstitucional [...] En mi caso, pienso concluir en el 2021, no ahora. La forma como fuimos cesados fue con mucha bajeza. Me parece incorrecto dejar el Congreso de esa manera”, señaló en diálogo con El Comercio.

Dijo que espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) defina en estos días si es posible una postulación de los integrantes del Congreso disuelto.

"No se entiende que se quiera generar una situación de desorden durante el proceso. Si el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia, se deja el tema en manos de los Jurados Electorales Especiales […] ¿Eso es coherente en una elección seria?”, cuestionó.