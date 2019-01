Carlos Tubino tras renuncias: "Si alguien más se quiere ir, que se vaya"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , afirmó que quienes renuncian a su partido no son capaces de defender los valores y principios de su bancada, y aclaró que el retiro de la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no se aprobó porque no tenían los votos necesarios.

" Si alguien más se quiere ir, que se vaya porque esas personas no serían capaces de defender el liderazgo que estamos imprimiendo, basados en valores y principios", expresó en ATV, donde negó que el retiro de la moción de censura signifique "una derrota" para el fujimorismo.

De otro lado, tras admitir que se demoraron en ver las denuncias contra Chávarry en el Congreso, el vocero del fujimorismo indicó que todas las denuncias contra el ex fiscal de la Nación deben acumularse y verse en un solo paquete.

"Si Chávarry tiene que ir preso, lo hará. No estamos ni para blindar a Chávarry, ni a nadie. Nosotros estuvimos siguiendo un principio importante, que es el respeto a la institucionalidad", remarcó.

Tubino afirmó que Salaverry busca asegurar su futuro político a través de los aplausos, pero sin respetar el reglamento del Congreso. "Nunca me llamó para coordinar algo, yo tenía que ir a su oficina. Solo una vez llamó a Bartra", manifestó.

En ese sentido, indicó que Fuerza Popular "ha triunfado moralmente" pese al retiro de la moción de censura. "Hemos luchado por principios y valores, hemos retrocedido ante los principios y valores que defendemos cuando vislumbramos que era el Perú primero y lo sucedido no ha sido malo para Fuerza Popular, ha sido bueno", anotó.

Finalmente, el parlamentario aseguró que quienes se queden en Fuerza Popular, seguirán a Keiko Fujimori "incluso hasta en el infierno". "Yo no la voy a abandonar. Mi conciencia es un juez implacable", sentenció.